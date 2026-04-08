Phạt tài xế xe đầu kéo đi sai làn ở TPHCM

Ngày 8/4, Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với anh L.V.B. (SN 1984, tài xế xe đầu kéo) về hành vi điều khiển phương tiện không đi bên phải theo chiều đi của mình.

Theo quy định, với lỗi này tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

CSGT làm việc với tài xế và chủ phương tiện (Ảnh: Hoàng Hải).

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe đầu kéo mang biển số 50H-244.xx kéo theo rơ-moóc biển số 50RM-046.xx lưu thông trên đường Dân Chủ (phường Vĩnh Tân, TPHCM). Trong quá trình di chuyển, tài xế không đi đúng phần đường quy định, lấn qua vạch kẻ vàng liền nét, là vạch phân chia hai chiều xe chạy.

Thời điểm xảy ra vụ việc, phương tiện đang lưu thông đúng làn phải dừng lại, chờ xe đầu kéo quay về phần đường của mình. Toàn bộ diễn biến được camera hành trình của một phương tiện ghi lại.

Tài xế lái xe đầu kéo container đi sai làn trên đường Dân Chủ (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua xác minh, Đội CSGT số 1 xác định vụ việc xảy ra vào chiều 30/3, tài xế lái xe đầu kéo là anh B. nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt theo quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ đúng phần đường, làn đường, không lấn làn, vượt ẩu nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân và người tham gia giao thông khác.