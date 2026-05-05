Phạt tài xế xe container chạy ngược chiều ở TPHCM

Chiều 5/5, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, Đội CSGT An Sương vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.M.H. (40 tuổi, quê Phú Thọ) về hành vi điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường quy định.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nam tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đội CSGT An Sương lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe container đi không đúng làn đường (Ảnh: PC08).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe container chạy ngược chiều giữa dòng phương tiện đông đúc vào giờ cao điểm, gây mất an toàn giao thông.

Vụ việc xảy ra khoảng 19h, ngày 4/5 trên đường Đỗ Mười (phường An Phú Đông, TPHCM). Thời điểm trên, xe đầu kéo bất ngờ di chuyển ngược chiều trong làn hỗn hợp, sau đó rẽ trái vào một bãi xe bên đường. Tình huống khiến nhiều ô tô, xe máy đang lưu thông đúng chiều phải giảm tốc độ, né tránh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Sau khi nắm thông tin, Đội CSGT An Sương nhanh chóng xác minh và mời ông H. (người lái xe vi phạm) đến trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, ông H. phân trần, do không có phụ xe đi cùng và thấy khoảng cách từ giao lộ đến bãi xe gần, nên đã lái xe đi vào làn đường ngược chiều để thuận tiện di chuyển vào bãi.

Xe container chạy ngược chiều trên đường Đỗ Mười (Ảnh: Cắt từ clip).

PC08 cho biết, hành vi lái xe đi không đúng phần đường, làn đường, đặc biệt đối với xe container và các phương tiện có kích thước lớn, không chỉ vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối chấp hành quy định của pháp luật về giao thông; tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, lưu thông đúng phần đường, làn đường; không vì thuận tiện cá nhân mà thực hiện hành vi vi phạm, gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Đội CSGT An Sương tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp sử dụng thiết bị ghi hình để xử lý các vi phạm, đặc biệt là lỗi đi sai phần đường, làn đường, đi vào đường cấm, đường ngược chiều, góp phần phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.