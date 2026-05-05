Xe đầu kéo container chạy ngược chiều giữa giờ cao điểm ở TPHCM

Ngày 5/5, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ xe đầu kéo container chạy ngược chiều trên đường.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe đầu kéo container chạy ngược chiều giữa dòng xe đông đúc vào giờ cao điểm. Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 4/5, tại đường Đỗ Mười (phường An Phú Đông, TPHCM).

Xe đầu kéo container chạy ngược chiều trên đường Đỗ Mười (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc đường Đỗ Mười có đông phương tiện di chuyển. Lúc này, tài xế lái xe đầu kéo container bất ngờ chạy ngược chiều trong làn hỗn hợp, sau đó rẽ trái vào một bãi xe bên đường.

Tình huống khiến nhiều ô tô, xe máy đang lưu thông đúng chiều phải dừng xe, né tránh để không xảy ra va chạm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm quy định về làn đường, chiều lưu thông, tuyệt đối không chạy ngược chiều, đặc biệt với các phương tiện cỡ lớn.