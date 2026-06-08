Phát hiện thi thể người đàn ông cháy sém trong bụi cây

Ngày 8/6, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc trên.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, rạng sáng 7/6, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trong tình trạng toàn thân cháy sém tại khu vực bụi cây ven đường Phạm Văn Đồng, đoạn thuộc tổ 14 Đường Đệ. Bên cạnh thi thể có một xe máy hiệu Honda Air Blade được dựng sát lề đường.

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong ở phường Bắc Nha Trang (Ảnh: Văn Vinh).

Nhận tin báo, Công an phường Bắc Nha Trang có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông L.Q.T. (40 tuổi, trú tại phường Nha Trang).

Làm việc với gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng ghi nhận ông T. đang gặp khó khăn về tài chính và có các khoản nợ cá nhân. Sau khi rời khỏi nhà vào trưa 6/6, ông tắt điện thoại, người thân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến ngày 7/6, gia đình nhận được hung tin.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.