Lời khai của nghi phạm trong vụ người đàn ông tử vong ở vỉa hè

Chiều 6/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giữ Trần Thiều Hoài Bảo (trú tại phường Bắc Nha Trang) và Nguyễn Uy Vũ (trú tại phường Nha Trang), tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5/3, người dân phát hiện một người đàn ông nằm tử vong trên vỉa hè đường Lương Định Của (phường Tây Nha Trang) nên trình báo lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Khánh Hòa đưa Bảo và Vũ đến để thực nghiệm hiện trường vụ án giết người (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định đây là vụ án mạng. Nạn nhân tử vong bởi vết thương lớn do vật sắc nhọn gây ra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 4h ngày 6/3, lực lượng công an đã bắt giữ 2 nghi phạm là Bảo và Vũ. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận hơn 1h35 ngày 5/3, cả 2 đi xe máy trên đường Lương Định Của thì thấy anh P.V.C. đang đi bộ ngược chiều nên quay xe lại xin tiền.

Bị anh C. từ chối, Bảo lấy dao đâm nạn nhân, sau đó cả 2 bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh C. bị thương nặng và tử vong trên vỉa hè đường Lương Định Của.

Sáng 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực nghiệm hiện trường để củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.