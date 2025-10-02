Phát hiện thi thể đang phân hủy trong phòng trọ

Ngày 2/10, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), xác nhận một người đàn ông đã tử vong trong phòng trọ trên địa bàn, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

“Công an phường phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân người đàn ông này tử vong”, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Bắc thông tin.

Thi thể người đàn ông đang phân hủy được phát hiện trong phòng trọ ở phường Quy Nhơn Bắc (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ một phòng trọ. Khi phá cửa kiểm tra, người dân thấy một nam giới khoảng 35 tuổi đã tử vong, thi thể đang trong tình trạng phân hủy nên trình báo cho cơ quan chức năng.

Theo người dân, nạn nhân đã không rời khỏi phòng trọ 2-3 ngày trước khi được phát hiện. Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.