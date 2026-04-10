Phát hiện rắn hổ mang chúa dài 2,6m bò vào nhà

Ngày 10/4, Công an xã Châu Bình (Nghệ An) phối hợp với Hạt kiểm lâm Quỳ Châu và Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu tổ chức thả cá thể rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên.

Trước đó, khoảng 21h ngày 8/4, ông Vi Văn Trung (trú tại bản Kẻ Móng, xã Châu Bình) phát hiện con rắn lớn bò vào khu vực nhà ở. Nhận thấy nguy cơ mất an toàn, ông Trung đã nhanh chóng vây bắt, nhốt cá thể này vào lồng sắt.

Rắn hổ mang chúa được ông Vi Văn Trung phát hiện bò vào khu vực nhà đã bắt nhốt vào lồng sắt (Ảnh: Công an xã Châu Bình).

Xác định đây là động vật hoang dã quý hiếm, ông Trung chủ động liên hệ với Công an xã và lực lượng kiểm lâm để trình báo, đồng thời tự nguyện giao nộp theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể này là rắn hổ mang chúa, nặng 2,6kg, dài khoảng 2,6m, tình trạng sức khỏe tốt, phản xạ nhanh.

Lực lượng chức năng đưa cá thể rắn hổ mang chúa trở lại rừng tự nhiên (Ảnh: Công an xã Châu Bình).

Rắn hổ mang chúa thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm các hành vi khai thác, buôn bán, sử dụng vì mục đích thương mại.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, theo dõi sức khỏe, lực lượng chức năng đã đưa cá thể rắn về khu vực rừng tự nhiên để tái thả, đảm bảo an toàn, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.