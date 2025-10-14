Phát hiện ổ dịch bệnh dại tại Quảng Ngãi

Ngày 13/10, chính quyền xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận 11 con chó của người dân thôn Phong Niên Thượng đã bị một con chó dại tấn công. Trong số này, 4 con nghi nhiễm bệnh dại đã bị tiêu hủy.

Khoảng một tuần trước, một con chó thả rông có biểu hiện hung dữ, chảy dãi và mắt đỏ đã tấn công đàn chó của người dân tại thôn Phong Niên Thượng. Người dân địa phương đã đánh chết con chó này và báo cáo sự việc lên chính quyền.

Chó thả rông tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh dại (Ảnh minh họa: Bình An).

Lực lượng thú y đã lấy mẫu bệnh phẩm từ con chó nghi mắc bệnh dại để xét nghiệm. Kết quả từ Trạm chẩn đoán và xét nghiệm II (thuộc Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II) cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dại.

Ngay sau đó, UBND xã Thọ Phong đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát và tiêu hủy những con chó nghi bị lây bệnh. Chính quyền địa phương cũng đã kiến nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ vaccine tiêm phòng cho đàn chó của người dân thôn Phong Niên Thượng.

Lực lượng thú y xã Phong Niên Thượng đang tăng cường giám sát đàn chó trong khu vực ổ dịch, đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức tiêm phòng bệnh dại cho vật nuôi, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng.