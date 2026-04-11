Phát hiện lựu đạn chưa nổ nằm chênh vênh trên tảng đá

Ngày 11/4, Công an xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết hơn một tuần qua, trên địa bàn xã đã phát hiện 2 quả lựu đạn chưa nổ.

Trước đó, chiều 10/4, anh K.N. (trú thôn Blôm, xã Ia Pa) phát hiện quả lựu đạn chưa nổ nằm chênh vênh trên tảng đá ở khu vực sông Ba (xã Ia Pa) nên trình báo công an.

Quả lựu đạn được phát hiện trên tảng đá ở xã Ia Pa (Ảnh: Công an xã Ia Pa).

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng đến hiện trường và xác định đây là lựu đạn còn sót lại sau chiến tranh. Công an xã Ia Pa sau đó đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã xử lý quả lựu đạn trên theo quy định nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Công an xã Ia Pa, khi phát hiện vũ khí, bom, mìn hoặc vật liệu nổ còn sót lại, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc lực lượng quân sự gần nhất. Tuyệt đối người dân không tự ý đào bới, di chuyển hay mang vác do nguy cơ phát nổ rất cao.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, chiều 3/4, một học sinh lớp 8 tại thôn Quý Đức (xã Ia Pa) cũng nhặt được lựu đạn và mang đến Tổ Cảnh sát giao thông khu vực Ia Pa (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) giao nộp.

Thời điểm này, em học sinh tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên lấy quả lựu đạn từ trong túi ra khiến nhiều người không khỏi thót tim vì mức độ nguy hiểm.