Phát hiện hàng trăm cây bị cưa hạ tại rừng phòng hộ ven biển

Ngày 21/5, Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ liên quan vụ khai thác cây phi lao trái phép tại khu vực rừng phòng hộ xã Phù Mỹ Đông. Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ khẳng định đơn vị sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nhiều cây phi lao hàng chục năm tuổi trong rừng phòng hộ ven biển xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai bị cưa hạ (Ảnh: Công Sơn).

Trước đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ trong quá trình tuần tra tại lô r, khoảnh 2, tiểu khu 162 (thôn Tân Phụng 1, xã Phù Mỹ Đông) phát hiện hàng trăm cây phi lao bị cưa hạ. Khu vực này thuộc phạm vi đang triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường ven biển ĐT639.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị khai thác gần 1ha, gồm hơn 0,7ha rừng phi lao giao khoán và khoảng 0,25ha đã chuyển mục đích sử dụng phục vụ dự án.

Theo ông Nguyễn Văn Tố, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ, đơn vị đã xác định được ông Đ.T.H. (44 tuổi, trú tại xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) là người tổ chức khai thác.

Lực lượng chức năng khoanh vùng khu vực rừng bị cưa hạ để thống kê thiệt hại (Ảnh: Công Sơn).

Ngoài ra, ông H.V.T. (51 tuổi, trú tại thôn 7 Bắc, xã Phù Mỹ Đông) tham gia mua cây phi lao, còn người bán cây gồm N.T.K. (48 tuổi) và ông N.V.B., cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận hàng trăm cây phi lao hàng chục năm tuổi đã bị cưa hạ và vận chuyển khỏi khu vực.

Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý vụ việc.