Phát hiện 3 cá thể mèo rừng quý hiếm, người đàn ông mang nộp công an

Ngày 4/9, Công an xã Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai đã bàn giao 3 cá thể mèo rừng quý hiếm, có tên khoa học là Prionailurus bengalensis, thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm (danh mục IIB) cho Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên.

3 cá thể mèo rừng quý hiếm được anh Liều phát hiện (Ảnh: Quỳnh Trang).

Theo cảnh sát, vào sáng 3/9, anh Hoàng Tà Liều (trú tại xã Cốc Lầu) đang đi làm nương đã phát hiện một bao tải bị vứt ven tuyến đường dân sinh. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, anh Liều mở bao tải kiểm tra, phát hiện bên trong có 3 cá thể mèo rừng còn nhỏ nên thông báo cho Công an xã Cốc Lầu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cốc Lầu đã cử cán bộ đến hiện trường và đưa 3 cá thể mèo rừng về trụ sở công an xã.

Đến ngày 4/9, Công an xã Cốc Lầu cùng anh Hoàng Tà Liều đã tiến hành bàn giao 3 cá thể mèo rừng cho Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên.

Anh Liều bàn giao 3 cá thể mèo rừng cho công an (Ảnh: Quỳnh Trang).

Qua sự việc trên, Công an xã Cốc Lầu khuyến cáo người dân trên địa bàn khi phát hiện các loài động vật hoang dã, đặc biệt là những loài quý hiếm, cần kịp thời báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp.

Cảnh sát cho hay, người dân tuyệt đối không tự ý nuôi nhốt, buôn bán, giết mổ hoặc sử dụng động vật hoang dã vì đây là hành vi vi phạm pháp luật.