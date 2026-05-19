Pháo hoa lung linh, sử thi nghệ thuật đặc sắc trong đêm công bố TP Đồng Nai

Tối 18/5, phần cuối chương trình lễ Công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận Huân chương lao động Hạng nhất, người dân, du khách và đại biểu được thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao rất đẹp mắt, lung linh bên dòng sông Đồng Nai.

Những màn pháo hoa rực rỡ, lung linh sắc màu, ấn tượng trong chương trình pháo hoa tầm cao mừng lễ Công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Hơn 1.000 quả pháo và 200 giàn pháo hỏa thuật được bắn từ bờ sông Đồng Nai sau chương trình nghệ thuật kéo dài 45 phút với chủ đề “Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước”. Màn pháo hoa ba tầng kéo dài 15 phút.

Rất đông người dân tập trung cạnh bờ sông Đồng Nai xem bắn pháo hoa tầm cao ở Quảng trường Long Hưng, bên bờ sông Đồng Nai.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai cho Thường trực Thành ủy Đồng Nai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Việc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận, biểu dương của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập.

Ngay sau Lễ trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai và Huân chương Lao động Hạng nhất cho lãnh đạo thành phố Đồng Nai, buổi lễ tiếp tục diễn ra chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước.

Chương trình được dàn dựng công phu, quy mô, tái hiện hành trình 328 năm hình thành và phát triển của vùng đất Đồng Nai (1698-2026).

Mở đầu là không gian nghệ thuật tái hiện buổi đầu mở cõi phương Nam, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược, lấy đất Đồng Nai lập huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, đặt nền móng cho quá trình xác lập chủ quyền và phát triển vùng đất Đồng Nai và Nam Bộ.

Dòng chảy lịch sử tiếp tục được tái hiện qua các giai đoạn đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ với nhiều dấu mốc hào hùng.

Từ hình tượng những nghĩa sĩ Đồng Nai chống Pháp, phong trào Phú Riềng Đỏ, Chiến khu Đ, đến chiến thắng Đồng Xoài, trận đánh Tổng kho Long Bình, chiến công của lực lượng Đặc công Rừng Sác trên sông Lòng Tàu hay chiến thắng Đường 14 - Phước Long… được thể hiện giàu cảm xúc qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc và những trích đoạn thơ nổi tiếng của các nhà thơ Tố Hữu, Huỳnh Văn Nghệ, Nguyễn Khoa Điềm.

Đặc biệt, chương trình dành nhiều thời lượng tái hiện chiến thắng Xuân Lộc - trận đánh mang ý nghĩa chiến lược mở toang “cánh cửa thép” để quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn năm 1975.

Những hình ảnh chiến trường ác liệt, tinh thần chiến đấu quả cảm của quân và dân miền Đông nói chung, Đồng Nai nói riêng đã tạo cao trào xúc động trong chương trình.

Cùng với nhìn lại chặng đường lịch sử, sử thi nghệ thuật còn khắc họa diện mạo Đồng Nai trong thời kỳ hội nhập, phát triển. Từ vùng đất gian khó sau chiến tranh, Đồng Nai đã vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ và hàng không hiện đại và là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước.

Đây cũng là cột mốc quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai chinh phục những kỳ tích mới, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Khép lại chương trình, hình ảnh dòng sông Đồng Nai vẫn đang mải miết chảy, mang theo hào khí tiền nhân hòa quyện cùng khát vọng của triệu triệu con người hiện tại, chinh phục những kỳ tích mới trên chặng đường dựng xây đất nước phồn vinh, thịnh vượng; bằng sức mạnh tự lực, tự cường dưới cờ Đảng quang vinh.