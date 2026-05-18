Đồng Nai từ thương cảng đại đô hội đến thành phố trực thuộc Trung ương

Khi đề cập đến lịch sử đô thị Nam Bộ, nhiều người thường nhắc "Sài Gòn - Chợ Lớn" như trung tâm đô hội bậc nhất. Tuy nhiên, trong thời kỳ khai hoang của người Việt ở xứ Đàng Trong, Nông Nại Đại Phố (Cù Lao Phố - Đồng Nai ngày nay) mới là thương cảng sầm uất đầu tiên được ghi nhận.

“Ở đầu phía tây cù lao Đại Phố, lúc đầu khai thác, Trần Thượng Xuyên tướng quân chiêu tập người buôn đến kiến thiết phố xá, mái ngói tường vôi, lầu cao quán rộng, dọc theo bờ sông liền lạc tới 5 dặm... ấy là một chỗ đại đô hội...”, Trịnh Hoài Đức viết trong Gia Định Thành Thông Chí.

Thương cảng đô hội đầu tiên của Nam Bộ

Theo Thạc sỹ Trần Quang Toại, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đồng Nai, sự kiện Đức Ông Trần Thượng Xuyên đưa nhóm di dân đến Bàn Lân (Biên Hòa) vào năm 1679 là dấu mốc lịch sử quan trọng.

Sau năm 1685, khi thương cảng Cù Lao phố (Nông Nại Đại Phố) hình thành, thương thuyền từ Trung Hoa, Nhật Bản và phương Tây vào cảng mua bán hàng hóa, biến Cù Lao Phố thành trạm trung chuyển.

Minh họa thương cảng Cù Lao Phố (Nông Nại Đại Phố), nay là cù lao Hiệp Hòa thuộc phường Trấn Biên, TP Đồng Nai (Đồ họa: AI).

Đến năm 1698, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn Phúc Chu cử vào kinh lược xứ Đàng Trong và thành lập dinh Trấn Biên, đánh dấu sự thiết lập đơn vị hành chính của người Việt tại vùng đất mới.

"Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức mô tả kỹ về sự phồn thịnh của đô thị này trong thế kỷ 18, cho thấy đóng góp lớn của Trần Thượng Xuyên và cộng đồng lưu dân", Thạc sỹ Trần Quang Toại nhận định.

Quan trọng hơn, sự kiện này đánh dấu Biên Hòa “đô hội” là vùng đất mở về kinh tế; thể hiện tinh thần khoan hòa, dung hợp và kết đoàn các dân tộc từ xa xưa. Theo đường thủy, Biên Hòa - Cù Lao Phố đã là trạm trung chuyển quan trọng, đầu mối giao thương thế kỷ 18.

"Sự phát triển của Đồng Nai sau này đúng là có sự kế thừa hình ảnh thương cảng trong quá khứ, cả về kinh tế và văn hóa", Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đồng Nai khẳng định.

Tuy nhiên, sự thịnh vượng của Cù Lao Phố chỉ kéo dài được 97 năm (1679-1776). Cuộc bạo loạn của nhóm Hoa kiều vào năm 1747 và xung đột Tây Sơn - chúa Nguyễn năm 1776 đã khiến giới thương nhân rời bỏ thương cảng này, dần chuyển dịch về vùng Chợ Lớn, Mỹ Tho.

Trịnh Hoài Đức mô tả trong Gia Định Thành Thông Chí: "Nơi đây biến thành gò hoang, sau khi trung hưng người ta tuy có trở về nhưng dân số không được một phần trăm lúc trước".

Kể từ đó, Cù lao Phố đánh mất vai trò là trung tâm thương mại của Đàng Trong.

Trái tim của "miền Đông gian lao mà anh dũng"

Năm 1862, tỉnh Biên Hòa (Đồng Nai ngày nay) bị cắt nhượng cho Pháp, bắt đầu thời kỳ cai trị hơn 100 năm của thực dân đế quốc trên mảnh đất này.

Dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Đồng Nai là nơi có các căn cứ quân sự khét tiếng như sân bay Biên Hòa, tổng kho Long Bình, Thành Tuy Hạ... Với vị trí án ngữ cửa ngõ đô thành, các địa danh như Xuân Lộc, Long Khánh trở thành điểm giao tranh ác liệt nhất giữa Quân Giải phóng miền Nam và quân đội Sài Gòn.

"Trong kháng chiến, có lẽ chúng tôi chỉ kém Quảng Trị về mức độ bi thương và oai hùng của các lực lượng vũ trang. Ở Đồng Nai có những trận đánh không thua kém bất cứ trận đánh lớn nào đã diễn ra", ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đồng Nai, chia sẻ tại cuộc họp thẩm định đề án đưa Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương hôm 3/4.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại cuộc họp thẩm định đề án đưa Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương (Ảnh: Phương Quyên).

Việc hợp nhất Đồng Nai với Bình Phước càng bồi đắp thêm bề dày lịch sử cho thành phố Đồng Nai ngày nay. Tỉnh Bình Phước cũ được biết đến với di tích Phú Riềng Đỏ - nơi các công nhân ngành cao su đã thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên trên mảnh đất Đông Nam Bộ vào năm 1929.

Cũng từ sau ngày 1/7/2025, bản đồ Đồng Nai mới đã bao phủ hầu hết các địa danh lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam như căn cứ Tà Thiết, chiến khu Đ, căn cứ Trung ương Cục miền Nam...

Theo Thạc sỹ Trần Quang Toại, hai chiến thắng mang tầm chiến lược đều diễn ra tại Đồng Nai vào năm 1975.

Thứ nhất là chiến thắng giải phóng Phước Long (Bình Phước) vào tháng 1/1975. Thứ hai là sự kiện Quân Giải phóng xuyên thủng phòng tuyến Xuân Lộc - Long Khánh vào ngày 21/4/1975, qua đó mở toang cánh cửa tiến vào giải phóng Sài Gòn.

"Truyền thống yêu nước và đấu tranh kiên cường của người Đồng Nai xuất phát từ truyền thống chung của dân tộc, nhưng cũng xuất phát từ sự dung hợp đoàn kết đấu tranh với tự nhiên trong thời kỳ khai phá, coi vùng đất mới là quê hương của mình", Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đồng Nai khẳng định.

Bia chỉ dẫn lối vào di tích căn cứ Trung ương cục miền Nam tại phường Trị An, Đồng Nai (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn, hơn 47.000 liệt sỹ đã hy sinh tại Đồng Nai trước ngày thống nhất đất nước nhưng chưa tìm thấy hài cốt. Chỉ tính riêng 12 ngày đêm phá vỡ "cánh cửa thép" Xuân Lộc, không biết bao xương máu của chiến sỹ, đồng bào đã đổ xuống.

"Với những di tích lịch sử và chiến công lẫy lừng như vậy, mảnh đất Đồng Nai hoàn toàn xứng đáng ở trong tâm thức người Việt Nam", Bí thư Vũ Hồng Văn khẳng định.

Bên cạnh việc thỏa mãn các quy trình, thủ tục để được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai đã có hơn 325 năm tích lũy các yếu tố văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị, giao thương... để bước sang một chương mới.

Theo Bí thư Vũ Hồng Văn, vươn lên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là khát vọng và ý chí của nhân dân Đồng Nai suốt nhiều năm qua. Lộ trình ban đầu là Đồng Nai sẽ được công nhận thành phố trước năm 2035. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn đã đến khi Trung ương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và Đồng Nai ghi nhận được các con số tích cực về kết quả tăng trưởng.

"Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã có đánh giá lại, từ khát vọng, thi đua cùng nhân dân cả nước, chúng tôi mạnh dạn báo cáo Bộ Chính trị, nhận trách nhiệm là một cực tăng trưởng lớn của cả nước", Bí thư Vũ Hồng Văn chia sẻ và khẳng định Đồng Nai dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đương đầu khó khăn.

Bước chuyển từ dòng sông đến bầu trời

Sau ngày thống nhất đất nước, Đồng Nai là thủ phủ công nghiệp của miền Đông Nam Bộ. Theo Thạc sỹ Trần Quang Toại, nếu sự thành công của thương cảng Cù Lao Phố nằm ở chỗ hội tụ được lưu dân khắp nơi, tinh thần dung hợp và cởi mở đó cũng là nền tảng giúp Đồng Nai trở thành địa phương dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong giai đoạn Đổi mới, hội nhập.

Dấu tích của thủ phủ công nghiệp Biên Hòa trước khi được giải tỏa để xây dựng trung tâm hành chính Đồng Nai (Ảnh: Phước Tuần).

Dòng vốn FDI mang lại thu nhập cho người dân địa phương, hút lao động từ khắp cả nước và tạo đà tăng trưởng cho Đồng Nai trong một thời gian dài. Nhưng cũng theo Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn, nền công nghiệp gia công, chế biến không đem lại nhiều hiệu quả; doanh nghiệp thâm dụng lao động, đất đai nhưng đóng thuế ít, công nghệ để lại không nhiều.

Trong định hướng bứt phá, thành phố Đồng Nai sẽ xây dựng nền công nghiệp công nghệ cao, tập trung vào công nghiệp bán dẫn (lắp ráp, đóng gói chip), linh kiện hàng không vũ trụ, robot và thiết bị bay UAV. Các khu công nghiệp hiện hữu cũng sẽ được chuyển đổi sang mô hình sinh thái, năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu Net Zero.

"Phải khẳng định nếu không có bước đổi mới, không hình thành thành phố thì rất thiệt thòi cho nhân dân Đồng Nai", Bí thư Vũ Hồng Văn khẳng định.

Đến năm 2021, trên mảnh đất Long Thành vẫn còn dấu tích chiến tranh, bộ đội công binh bắt đầu rà từng mét vuông đất để thanh lọc bom mìn, tạo nền móng cho siêu dự án sân bay Long Thành tầm cỡ khu vực.

Bộ đội công binh rà phá bom mìn sót lại từ thời chiến trước khi thi công sân bay Long Thành. Ảnh chụp năm 2021 (Ảnh: D93).

Trong đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, từ khóa "thành phố sân bay" được nhắc đến 7 lần. Siêu dự án 16 tỷ USD mở ra thời cơ phát triển giao thương, logistics và đô thị. Mục tiêu chiến lược đã được chính quyền Đồng Nai đặt ra: Xây dựng thành phố sân bay đẳng cấp quốc tế, kết nối toàn cầu.

Theo chuyên gia lịch sử, xưa kia, người Việt và Hoa kiều chọn Cù lao Phố để xây dựng thương cảng vì đó là điểm giao thoa của các dòng sông. Sông ngòi ở Nam Bộ là "đường cao tốc của thế kỷ 17". Ngày nay, việc Đồng Nai trở thành trung tâm logistics và công nghiệp là sự chuyển hệ tọa độ: từ bến sông sang đường cao tốc và cửa ngõ hàng không.

"Từ thương cảng Cù Lao Phố đến đô thị sân bay Long Thành không thuần túy là điểm hồi quy của lịch sử, mà nó là sự kế thừa truyền thống mở, kết nối và tư duy tiên phong trong điều kiện mới - sự kế thừa từ tư duy dòng sông sang tư duy bầu trời”, Thạc sỹ Trần Quang Toại chia sẻ.

Nghị quyết 05/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua ngày 27/2 cũng xác định đến năm 2030, địa phương sẽ có 2 khu vực là động lực phát triển. Khu vực thứ nhất là đô thị sân bay Long Thành. Khu vực thứ 2 là hành lang sông Đồng Nai, bao gồm cả khu đô thị Hiệp Hòa (thương cảng Cù Lao Phố xưa).

Hạ tầng giao thông đang được hoàn thiện trên cù lao Phố (còn gọi là cù lao Hiệp Hòa) (Ảnh: Phước Tuần).

Trên mảnh đất cù lao đã chứng kiến bao thịnh suy, những cây cầu và con đường mới đang được hoàn thiện. Tháng 3 vừa qua, UBND Đồng Nai đã duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hiệp Hòa với tổng vốn đầu tư hơn 72.200 tỷ đồng (hơn 2,8 tỷ USD).

"Tôi kỳ vọng vào một thành phố Đồng Nai vươn tầm thế giới nhưng vẫn đậm tình người. Một đô thị sân bay hiện đại nhưng vẫn giữ được lá phổi xanh của rừng Nam Cát Tiên, Bù Gia Mập và vẻ đẹp hiền hòa của dòng sông Đồng Nai. Phát triển công nghiệp phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Phát triển đô thị đi đôi với bảo tồn và phát huy giá trị di sản ông cha đã để lại", Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đồng Nai chia sẻ.

Vị thế bình đẳng với TPHCM

Sự đô hội của Nông Nại Đại Phố đã lụi tàn sau khói lửa binh đao, bị lu mờ sau sự vươn lên của thương cảng Sài Gòn - Chợ Lớn. Nhưng niềm tin của người dân về vị thế giao thương, cửa ngõ kết nối của Đồng Nai vẫn chưa khi nào phai nhạt.

Trong đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, từ khóa "bình đẳng" được nhắc đến 6 lần. Đề án đặt ra vấn đề "bất bình đẳng thể chế" giữa TPHCM và các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ. Điều này tạo rào cản, làm hạn chế khả năng đàm phán, ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác liên vùng trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Đề án cũng nêu rõ, khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, sự bất bình đẳng thể chế này được khắc phục một phần căn bản. Đồng Nai có địa vị hành chính ngang bằng với TPHCM, có đủ thẩm quyền để ký kết và thực thi các thỏa thuận hợp tác phát triển hạ tầng, công nghiệp, nguồn nhân lực, thị trường lao động và xúc tiến đầu tư trên phạm vi toàn vùng.

Một khu đô thị mới được xây dựng tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai, nhìn sang bên kia sông Đồng Nai là khu đô thị của TPHCM(Ảnh: Nam Anh).

"Với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai có nhiều tiềm năng và cơ hội vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới, đón đợi bước đột phá từ hạ tầng giao thông, đô thị và vươn lên bình đẳng với siêu đô thị TPHCM", Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn khẳng định.

Người đứng đầu Đảng bộ TP Đồng Nai cũng nhận thức rằng bước chuyển lên thành phố không đơn thuần chỉ là tên gọi. Ông đặt vấn đề sau khi thành lập, thành phố sẽ quản trị, điều hành ra sao, cơ chế chính sách và diện mạo của địa phương thay đổi như thế nào.

"Và cuối cùng, chất lượng sống của gần 5 triệu người dân TP Đồng Nai có được nâng cao hơn không. Đây là câu hỏi mà Đảng bộ thành phố Đồng Nai phải trả lời trong 5 năm tới", Bí thư Vũ Hồng Văn khẳng định.

Theo Thạc sỹ Trần Quang Toại, tầm vóc của thành phố Đồng Nai trong giai đoạn mới được định hình bởi sự tự tin về vị thế. Đồng Nai hợp tác nhưng không lệ thuộc vào TPHCM, phát triển dựa trên nội lực của một trung tâm kinh tế tự thân đã có từ thời tiền nhân.

"Đồng Nai hiện nay là hình ảnh phóng chiếu đầy rực rỡ của Nông Nại Đại Phố xưa. Sự tiếp nối ở đây là tiếp nối về tầm nhìn quản trị và khát vọng kết nối toàn cầu", Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đồng Nai khẳng định.