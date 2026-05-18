Tối nay công bố Nghị quyết Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương

Tối 18/5, tại Quảng trường Long Hưng (phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai sẽ long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. .

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra vào lúc 19h30, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam; Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Đường phố thành phố Đồng Nai rực rỡ cờ hoa mừng lễ công bố thành phố Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong chương trình, ngoài phần công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai, còn công bố quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất và nghi thức khen thưởng cho địa phương này. Sau đó là phần phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố Đồng Nai.

Tiếp đó là chương trình sử thi nghệ thuật "Đồng Nai, hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước". Trong nội dung chương trình còn có tiết mục bắn pháo hoa tầm cao.

Đường phố trung tâm thành phố Đồng Nai trưa 18/5 (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố Đồng Nai được chính thức thành lập từ ngày 30/4, trở thành thành phố thứ 7 của cả nước.

Thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp TPHCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên hơn 12,7 ngàn km2, quy mô dân số gần 5 triệu người, có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã.

Thành phố Đồng Nai hiện giữ vai trò là đầu mối liên kết trực tiếp các hành lang phát triển và trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là TPHCM với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

Cầu Hóa An nối 2 bờ sông Đồng Nai rực rỡ cờ (Ảnh: Hoàng Bình).

Với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ, logistics được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại cùng với sân bay Long Thành đang được xây dựng và hoàn thiện với tiến độ nhanh, thành phố Đồng Nai đã hội tụ đầy đủ các yếu tố của một đô thị có tiềm năng phát triển lớn, đa trung tâm, đa chức năng, có tính lan tỏa mạnh trên phạm vi vùng phía Nam và cả nước.