Thành lập TP Đồng Nai là dấu mốc lớn mở ra chặng đường phát triển mới

Tối 18/5, tại Quảng trường Long Hưng (phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận Huân chương lao động Hạng nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Sự kiện còn có sự tham dự của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành Trung ương và thành phố Đồng Nai qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh Hùng và cùng hơn 2.000 đại biểu và người dân.

Mở ra không gian phát triển mới cho Đồng Nai

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của Đồng Nai, mở ra một không gian phát triển mới, vươn lên cùng đất nước.

Đồng Nai ngày nay hội tụ nhiều lợi thế chiến lược hiếm có như quy mô kinh tế, dân số, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, đặc sắc. Những lợi thế ấy đã làm thành phố có vai trò thành trung tâm tăng trưởng đa chức năng, một đô thị động lực, một trung tâm công nghiệp, hàng không và đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai cho lãnh đạo thành phố Đồng Nai (Ảnh: Thành ủy Đồng Nai).

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đồng Nai là vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và cách mạng rất đặc biệt. Nhiều thời kỳ phát triển đã phản ánh tinh thần chinh phục thiên nhiên, chiến đấu, chiến thắng, lao động, sáng tạo và phát triển của con người miền Đông Nam Bộ. Trong kháng chiến, vùng đất này là biểu tượng của ý chí kiên cường, lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Trong hòa bình, xây dựng và đổi mới, Đồng Nai tiếp tục là vùng đất tiên phong, nơi ý chí vượt khó, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên được thu hút thành sức mạnh phát triển. Từ một địa bàn giàu truyền thống cách mạng, Đồng Nai đã từng bước trở thành một trong những trung tâm công nghiệp của cả nước. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Nhất được trao tặng là phần thưởng cao quý, ghi nhận xứng đáng những nỗ lực, thành tích và đóng góp to lớn của Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Đồng Nai qua nhiều thế hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương lao động Hạng nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai (Ảnh: Thành ủy Đồng Nai).

Xây dựng đô thị động lực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, việc thành lập thành phố Đồng Nai là dấu mốc lớn mở ra chặng đường mới, vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới, một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn. Từ niềm tự hào lớn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước.

Thành phố Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành đô thị động lực có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với khu vực miền Đông Nam Bộ và cả nước. Ngoài ra, Đồng Nai cần tận dụng những lợi thế đang có thành giá trị phát triển mới.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Đồng Nai: Hào khí phương Nam - Vươn mình cùng đất nước" (Ảnh: Thành ủy Đồng Nai).

Đồng Nai cần xây dựng một thành phố vì con người. Mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển. Một thành phố phát triển không phải chỉ có quy mô kinh tế lớn, thu nhập cao, nhiều nhà cao tầng hay các công trình hiện đại mà trước hết là chất lượng cuộc sống của người dân phải cao. Do đó, Đồng Nai cần lo tốt hơn việc làm, nhà ở, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, môi trường sống, nhất là đối với công nhân, người lao động, đồng bào vùng sâu, vùng khó khăn, vùng biên giới và các nhóm yếu thế.

“Thành phố Đồng Nai cần giữ vững ổn định kỷ cương, đoàn kết để phát triển bền vững. Đồng Nai là thành phố có vị trí chiến lược trên đường biên giới quốc gia, có hạ tầng trọng điểm, có không gian công nghiệp và đô thị lớn. Vì vậy, phát triển phải luôn gắn với quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối ngoại và xây dựng thế trận đoàn kết, vững chắc, đoàn kết trong đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân, kỷ cương trong quản trị, niềm tin trong xã hội sẽ là nền tảng giúp Đồng Nai đi nhanh hơn, đúng hơn và xa hơn trong chặng đường mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Một góc đô thị phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, cho biết Đảng bộ thành phố Đồng Nai sẽ thực hiện và thực hiện cho bằng được lời dặn dò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Đoàn kết là chân lý của mọi thời đại".

Với phương châm "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và hành động quyết liệt hơn để xây dựng thành phố Đồng Nai trở thành hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh, hạnh phúc; trở thành cực tăng trưởng quan trọng, thi đua cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, đất nước Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Màn pháo hoa tầm cao trong lễ đón nhận Nghị quyết của Quốc hội thành lập thành phố Đồng Nai (Ảnh: Phương Quyên).

Trước đó, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương với tỉ lệ đại biểu Quốc hội tán thành rất cao. Theo Nghị quyết, từ ngày 30/4, cùng với Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, Huế, Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam.

Thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp TPHCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên hơn 12,7 ngàn km2, quy mô dân số gần 5 triệu người, có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã. Thành phố Đồng Nai hiện giữ vai trò là đầu mối liên kết trực tiếp các hành lang phát triển và trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là TPHCM với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.