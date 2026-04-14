Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Quyết định quy định cụ thể trách nhiệm, lĩnh vực quản lý và địa bàn theo dõi của từng thành viên lãnh đạo.

Trong đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phụ trách chung, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025. Lãnh đạo thành phố trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực trọng tâm như chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể, tài chính ngân sách, quốc phòng, an ninh và cải cách hành chính.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Q.Huy).

Chủ tịch UBND TPHCM đồng thời trực tiếp chỉ đạo một số cơ quan chủ chốt như Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TPHCM và Bộ Tư lệnh thành phố. Ngoài ra, ông theo dõi, chỉ đạo một số địa bàn gồm phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Dĩ An và đặc khu Côn Đảo.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà được giao xử lý công việc hàng ngày của UBND thành phố. Ông tổ chức triển khai chương trình công tác, theo dõi tiến độ thực hiện và điều phối hoạt động giữa các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Lộc Hà đồng thời phụ trách các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch cụ thể thúc đẩy tăng trưởng 2 con số của thành phố...

Ông trực tiếp chỉ đạo nhiều đơn vị như Văn phòng UBND thành phố, Sở Công Thương, Sở Du lịch và các tổng công ty thương mại, dịch vụ lớn.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM chỉ đạo 18 phường, 6 xã gồm: phường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc, phường Bàn Cờ, phường Bình Thạnh, phường Thủ Đức, phường Đông Hưng Thuận, phường Bình Tân, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông, phường An Lạc, phường Tân Tạo, phường Tân Hòa, phường Lái Thiêu, phường Thuận An, phường Thuận Giao, phường Thủ Dầu Một, phường Chánh Hiệp, phường Bình Dương, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, xã Phú Giáo, xã Phước Hòa, xã Phước Thành, xã An Long.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phụ trách khối văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và an toàn thực phẩm. Ông theo dõi việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, xây dựng cơ chế đặc thù và phát triển đô thị thông minh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, ký các văn bản, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh; bưu chính, viễn thông; các khu công nghệ cao, công nghệ số tập trung; y tế; giáo dục, đào tạo, dạy nghề; văn hóa, thể dục, thể thao, xuất bản, truyền thông, báo chí; lao động, thương binh và xã hội; xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp; công tác giảm nghèo; vệ sinh an toàn thực phẩm…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường theo dõi, chỉ đạo 16 phường, 4 xã gồm: phường Linh Xuân, phường Tăng Nhơn Phú, phường Long Bình, phường Long Phước, phường Long Trường, phường Bình Trưng, phường Phước Long, phường Chợ Quán, phường An Đông, phường Chợ Lớn, phường Tân Định, phường Cầu Ông Lãnh; phường Hạnh Thông, phường An Nhơn, phường Bình Lợi Trung, phường Phú Lợi, xã An Nhơn Tây, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Bình Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội.

Ông Hoàng Nguyên Dinh trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Phát triển đất thành phố, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách…

Ông Hoàng Nguyên Dinh theo dõi, chỉ đạo 16 phường, 10 xã gồm: phường Bình Quới, phường Tân Sơn Hòa, phường Diên Hồng, phường Vườn Lài, phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây, phường Cát Lái, phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng, phường Long Hương, phường Tân Thuận, phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, xã Minh Thạnh, xã Thanh An, xã Long Hòa, xã Long Sơn, xã Châu Pha, xã Long Hải, xã Long Điền, xã Phước Hải, xã Đất Đỏ, xã An Thới Đông.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt, an toàn giao thông.

Ông Bùi Xuân Cường trực tiếp chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, các ban quản lý dự án lớn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường theo dõi, chỉ đạo 18 phường, 5 xã: phường Minh Phụng, phường Bình Thới, phường Hòa Bình, phường Phú Thọ, phường Gò Vấp, phường An Hội Đông, phường Thông Tây Hội, phường An Hội Tây, phường Đức Nhuận, phường Cầu Kiệu, phường Phú Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Tây Thạnh, phường Hiệp Bình, phường Tam Bình, xã Cần Giờ, xã đảo Thạnh An, xã Bình Khánh, xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường; công tác dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua khen thưởng; công tác liên kết vùng.

Ông Bùi Minh Thạnh trực tiếp chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao cùng một số tổng công ty, công ty Nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ông Bùi Minh Thạnh theo dõi, chỉ đạo 21 phường, 3 xã: phường Hòa Lợi, phường Thới Hòa, phường Phú An, phường Tây Nam, phường Long Nguyên, phường Bến Cát, phường Chánh Phú Hòa, phường Vĩnh Tân, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh, phường Trung Mỹ Tây, phường Tân Thới Hiệp, phường Thới An, phường An Phú Đông, phường Hòa Hưng, phường Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, phường Tân Bình, phường Tân Sơn, xã Trừ Văn Thố, xã Bàu Bàng, xã Dầu Tiếng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý tài chính về giá, phí chung; quản lý tài sản công, nhà đất công theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; các quỹ đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý; các dự án đầu tư, dự án FDI và PPP; tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Ông Nguyễn Công Vinh trực tiếp chỉ đạo Thuế thành phố, Chi cục Hải quan Khu vực II, Kho bạc Nhà nước khu vực II, Ngân hàng Nhà nước khu vực II, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước (HFIC)…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh theo dõi, chỉ đạo 10 phường; 12 xã: phường Đông Hòa, phường Tân Đông Hiệp, phường An Phú, phường Bình Hòa, phường Bà Rịa, phường Tam Long, phường Tân Hải, phường Tân Phước, phường Phú Mỹ, phường Tân Thành, xã Nghĩa Thành, xã Ngãi Giao, xã Kim Long, xã Châu Đức, xã Bình Giã, xã Xuân Sơn, xã Hồ Tràm, xã Xuyên Mộc, xã Bình Châu, xã Hòa Hội, xã Hòa Hiệp, xã Bàu Lâm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội chính; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Văn Bảy trực tiếp chỉ đạo Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Lực lượng Thanh niên xung phong...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy theo dõi, chỉ đạo 11 phường, 14 xã: phường Xóm Chiếu, phường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, phường Bình Tây, phường Bình Tiên, phường Bình Phú, phường Phú Lâm, phường Chánh Hưng, phường Phú Định, phường Bình Đông, phường An Khánh, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Bình Lợi, xã Tân Nhựt, xã Bình Chánh, xã Hưng Long, xã Bình Hưng, xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn, xã Bà Điểm, xã Củ Chi, xã Tân An Hội, xã Thái Mỹ.