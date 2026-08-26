Ông Thân Đức Nam giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên xung phong (TXNP) Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 26/8, các đại biểu đã bầu 60 nhân sự vào Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam khóa mới.

Ban Chấp hành đã họp bầu 12 nhân sự trong Ban Thường vụ khóa mới, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội.

Tân Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Thân Đức Nam (Ảnh: Ngọc Thắng).

Theo đó, ông Thân Đức Nam (Phó Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam) nhận được tín nhiệm của các đại biểu và chính thức trở thành Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Hội là ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.

Ông Thân Đức Nam sinh năm 1958, quê ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng).

Ông từng là một doanh nhân và chính trị gia người Việt Nam, được phong Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2011.

Hiện ông Nam là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Chi bộ Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam khóa V Thân Đức Nam (Ảnh: Quang Vinh).

Ông Thân Đức Nam có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII và từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông nguyên là Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (CIENCO 5) thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam được thành lập ngày 19/12/2004, là tổ chức xã hội tập hợp, đoàn kết cựu TNXP cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội Cựu TNXP đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của cựu TNXP cả nước.

Hội có nhiệm vụ vận động Cựu TNXP tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái tham gia công tác xã hội, phát triển kinh tế, góp phần gìn giữ an ninh, trật tự xã hội; bảo vệ chủ quyền quốc gia, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.