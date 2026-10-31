Thủ tướng điều động Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên làm Thứ trưởng Bộ NN&MT

Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 30/10 đã ký quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo quyết định của người đứng đầu Chính phủ, bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bà Nguyễn Thị Loan sinh năm 1975, quê ở Thái Nguyên. Bà là Cử nhân Kinh tế nông nghiệp, Kỹ sư Quản lý đất đai.

Bà Nguyễn Thị Loan được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong sự nghiệp, bà Loan có nhiều năm công tác tại Sở Địa chính Thái Nguyên, sau là Sở Tài nguyên và Môi trường rồi Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bà cũng từng giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai; Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau đó, bà được luân chuyển về địa phương, giữ chức Chủ tịch rồi Bí thư huyện Phú Bình.

Từ tháng 3/2025, bà Loan giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, quản lý Nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; đê điều và phòng, chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám.

Với việc kiện toàn nhân sự lần này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 7 lãnh đạo, Bộ trưởng là ông Trịnh Việt Hùng.

6 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp và Lê Trọng Yên.