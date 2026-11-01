Bỏ đề xuất người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến bộ phận cơ thể, hiến xác

Nội dung này được đề cập trong dự thảo báo cáo của Chính phủ tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sửa đổi. Theo chương trình nghị sự, nội dung này sẽ được Quốc hội thảo luận trong phiên làm việc tại hội trường sáng 2/11.

Bỏ quy định người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến

Tại dự thảo luật trình Quốc hội sáng 21/10, Chính phủ đề xuất mở rộng nguồn hiến với quy định đáng chú ý là “người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến và được hiến bộ phận cơ thể sau khi chết não, chết tuần hoàn". Điều kiện đi kèm được quy định trong dự thảo là đã đăng ký hiến, hoặc có nguyện vọng trước khi chết và được người đại diện đồng ý.

Dự thảo cũng quy định người dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống, gồm các trường hợp: Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi hiến cho người là thành viên gia đình; người dưới 15 tuổi hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột.

Ảnh minh họa (Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai).

Với trường hợp này, dự thảo quy định chỉ thực hiện hiến mô khi không có người hiến trưởng thành phù hợp, sau khi được tư vấn và có sự đồng ý của người đại diện và người hiến. Trường hợp cấp cứu để cứu sống người bệnh là cha, mẹ, anh, chị, em ruột thì được lấy mô tái sinh của người không có đăng ký hiến, nếu đáp ứng điều kiện về sức khỏe và các điều kiện.

Đề xuất người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến và được hiến bộ phận cơ thể sau khi trình Quốc hội đã tạo nhiều luồng ý kiến trong dư luận.

Nội dung này cũng được Chính phủ tiếp thu cụ thể trong báo cáo giải trình, tiếp thu vừa gửi tới các đại biểu Quốc hội.

Liên quan quy định về đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác, Chính phủ cho biết ý kiến thẩm tra đề nghị đánh giá kỹ tác động của chính sách cho phép người dưới 18 tuổi đăng ký hiến; quy định người dưới 18 tuổi có quyền tự mình hủy đăng ký hiến.

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị người dưới 18 tuổi được tự mình hủy đăng ký, từ chối, rút lại sự đồng ý mà không cần sự đồng ý của người đại diện; tôn trọng quyền quyết định của người dưới 18 tuổi khi có ý kiến khác với người đại diện.

Các ý kiến cũng đề nghị việc tiếp nhận, xác thực hủy đăng ký phù hợp với độ tuổi, nhận thức; phân loại việc thay đổi đăng ký theo hướng hiến nhiều hơn hoặc ít hơn; có cơ quan bảo vệ trẻ em đồng hành khi hủy đăng ký.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị quy định người từ đủ 14 tuổi hoặc từ đủ 15 tuổi có năng lực nhận thức được đăng ký hiến sau khi chết, có người làm chứng độc lập, có sự giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước về trẻ em; đánh giá hệ lụy tâm lý, đạo đức xã hội, nguy cơ lợi dụng quan hệ phụ thuộc.

Chính phủ tiếp thu các ý kiến trên và cho biết đã chỉnh lý dự thảo luật theo hướng "chỉ người từ đủ 18 tuổi trở lên được bày tỏ nguyện vọng và đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình".

Chính phủ cũng bỏ quy định người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến và quy định việc đăng ký, thay đổi, hủy đăng ký của người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của người đại diện.

Do đó, theo Chính phủ, các vấn đề về hủy đăng ký, ý kiến khác nhau giữa người dưới 18 tuổi và người đại diện không còn phát sinh.

Người hiến dưới 18 tuổi và cha, mẹ đẻ của người hiến đều phải được tư vấn độc lập

Về hiến, lấy, ghép mô, có đại biểu Quốc hội đề nghị chỉ cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh như tủy xương, tế bào gốc, không hiến bộ phận cơ thể; thu hẹp phạm vi người nhận ở anh, chị, em ruột hoặc cha, mẹ, anh, chị, em ruột, thống nhất giữa các nhóm tuổi.

Chính phủ cũng xin tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật theo hướng tách riêng điều kiện đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên và người dưới 18 tuổi.

Theo đó, người từ đủ 18 tuổi trở lên không có đăng ký hiến chỉ được hiến mô cho cha/mẹ đẻ, anh/chị/em ruột, con ruột.

Người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh (trừ máu và thành phần máu) cho anh, chị, em ruột, khi không có người hiến trưởng thành phù hợp và có văn bản đồng ý của cha/mẹ đẻ.

Dự thảo cũng bỏ việc phân nhóm theo mốc 15 tuổi và trường hợp người dưới 15 tuổi hiến cho cha, mẹ; người dưới 18 tuổi không được hiến bộ phận cơ thể khi còn sống.

Dự thảo luật mới nhất cũng đã được chỉnh lý theo hướng: người hiến dưới 18 tuổi và cha đẻ, mẹ đẻ của người hiến đều phải được tư vấn độc lập. Cơ sở lấy mô thành lập Hội đồng tư vấn gồm chuyên gia y tế, pháp luật, tâm lý; thành viên Hội đồng không được tham gia lấy, ghép mô của trường hợp đó.

Cũng theo quy định mới được chỉnh lý, bác sĩ quyết định người hiến đủ điều kiện không phải là người chẩn đoán, chỉ định ghép hoặc tư vấn cho người hiến. Cùng với đó, người nhận chỉ là anh, chị, em ruột, nên không phát sinh trường hợp cha, mẹ vừa là người đại diện - vừa là người nhận.