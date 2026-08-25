"Vai trò của cựu Thanh niên xung phong không khép lại trong thời bình"

Chiều tối 25/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, biết ơn những cống hiến, hy sinh to lớn của Thanh niên xung phong Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng thời đánh giá cao những kết quả các cấp Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cho thấy lực lượng tuy tuổi cao nhưng ý chí, trách nhiệm và tình đồng đội không hề giảm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V (Ảnh: TTXVN).

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bước vào thời kỳ hòa bình, đổi mới và phát triển, vai trò của cựu Thanh niên xung phong không khép lại.

Trong bối cảnh mới, vai trò ấy được tiếp nối bằng những hình thức mới, phù hợp với tuổi tác, sức khỏe, điều kiện sống và yêu cầu phát triển của đất nước.

Nếu trong chiến tranh, Thanh niên xung phong mở đường cho các đoàn quân tiến ra phía trước, thì hôm nay, mỗi cựu Thanh niên xung phong tiếp tục góp phần mở đường trong nhận thức, giữ gìn truyền thống, trong nếp sống, trong tinh thần đổi mới và trách nhiệm công dân để con cháu vững bước đi lên.

Nhấn mạnh đất nước ta đang đứng trước những thời cơ lớn, vận hội lớn nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Thanh niên xung phong tiếp tục giữ vững bản chất, truyền thống và mục đích cao đẹp của Hội; xây dựng tổ chức Hội thực sự là mái nhà chung đoàn kết.

Trong đó, theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, cần xem công tác giáo dục truyền thống là trách nhiệm đặc biệt và lợi thế riêng có của Hội cựu Thanh niên xung phong.

Hội cần chủ động sưu tầm, xác minh, lưu giữ và số hóa tư liệu, hồi ký, hình ảnh, hiện vật; phối hợp tổ chức những cuộc gặp gỡ, tọa đàm, hành trình về nguồn và hoạt động trải nghiệm có chiều sâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà lưu niệm cho các đại biểu tiêu biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Thanh niên xung phong (Ảnh: TTXVN).

“Việc kể lại lịch sử phải chân thực, giản dị, giàu sức thuyết phục và phù hợp với cách tiếp nhận thông tin của thanh thiếu niên trong môi trường số”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Về định hướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Hội theo hướng tinh gọn, linh hoạt, gần cơ sở và lấy kết quả làm thước đo; khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức; tổ chức hoạt động phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và nhu cầu hội viên.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng nhấn mạnh cần nhân rộng những mô hình hiệu quả, những cách làm sáng tạo, những điển hình cựu Thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, sống mẫu mực, đóng góp tích cực cho xã hội.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo điều kiện để cựu Thanh niên xung phong đóng góp phù hợp, thiết thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng các đại biểu tiêu biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Thanh niên xung phong (Ảnh: TTXVN).

Trong chặng đường phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng phẩm chất Thanh niên xung phong và tinh thần dũng cảm trong chiến tranh năm xưa được tiếp nối bằng bản lĩnh trước khó khăn hôm nay; ý chí mở đường năm xưa được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới; nghĩa tình đồng đội được lan tỏa thành tình người, trách nhiệm xã hội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục giữ lửa truyền thống, giữ trọn nghĩa tình và giữ vững niềm tin.

Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần giữ lửa để lịch sử không bị lãng quên; giữ nghĩa tình để không đồng đội nào bị bỏ lại phía sau; giữ niềm tin để tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.