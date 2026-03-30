Ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ I để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Phan Thiên Định tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Phan Thiên Định phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Thiên Định cam kết tiếp tục rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm; kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước; đổi mới phương thức quản lý, điều hành; sâu sát cơ sở, lắng nghe nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

HĐND tỉnh cũng bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới gồm các ông Trần Báu Hà, Hồ Huy Thành và bà Nguyễn Thị Nguyệt.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% phiếu tán thành. Hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là ông Dương Tất Thắng và bà Nguyễn Thị Việt Hà.

Ông Phan Thiên Định (54 tuổi, quê phường Thuận An, thành phố Huế) có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật. Ông từng giữ nhiều vị trí tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũ (nay là thành phố Huế) như Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Huế, Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.

Tháng 11/2025, ông được luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong quá trình công tác tại Huế và Hà Tĩnh, ông được biết đến là lãnh đạo tích cực sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin chính sách, chuyển đổi số, quảng bá văn hóa - du lịch và kết nối cơ hội việc làm cho người dân. Trang Facebook cá nhân của ông hiện có tích xanh (dấu xác nhận tài khoản thật, chính thức) với hơn 60.000 người theo dõi.