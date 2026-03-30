Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, các đại biểu đã bầu chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng bầu bà Y Ngọc và các ông Trần Phước Hiền, Nguyễn Ngọc Sâm, Nguyễn Công Hoàng, Đỗ Tâm Hiển giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoàng Giang 55 tuổi, quê thành phố Hải Phòng. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông Giang từng giữ chức Vụ phó Vụ Kinh tế - Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ năm 2014, ông Giang làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Năm 2020, ông Nguyễn Hoàng Giang được điều động làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tháng 8/2024, ông Nguyễn Hoàng Giang được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021-2026.