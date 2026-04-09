Ông Phạm Quang Ngọc làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Chiều 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị bầu Bí thư Tỉnh ủy và giới thiệu nhân sự các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất bầu Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Quang Ngọc, tân Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (Ảnh: Thế Duyệt).

Cùng ngày, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 1626-CV/VPTW, thông báo ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu ông Ngọc để bầu giữ chức danh này.

Ông Ngọc sinh ngày 20/1/1973, quê xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông vào Đảng ngày 24/6/2002, có trình độ cử nhân Sinh học, thạc sĩ Khoa học môi trường, tiến sĩ Chăn nuôi; lý luận chính trị cao cấp.

Hội nghị cũng thống nhất giới thiệu Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Quốc Văn sinh ngày 16/7/1968, quê xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông vào Đảng ngày 21/1/1995, có trình độ đại học Thương nghiệp, lý luận chính trị cao cấp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục giới thiệu Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền sinh ngày 24/4/1975, quê xã Ứng Hòa, TP Hà Nội. Ông vào Đảng ngày 3/2/2000, có trình độ tiến sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Hành chính, cử nhân Tiếng Anh; lý luận chính trị cao cấp.

Hội nghị cũng nhất trí giới thiệu 4 nhân sự tái cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm Lê Xuân Tiến, Đặng Thanh Giang, Trần Thị Tuyết Hương, Vũ Ngọc Trì; và 5 nhân sự tái cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Nguyễn Hùng Nam, Phạm Văn Nghiêm, Lại Văn Hoàn.

Trước đó, chiều 6/4, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.