Thông tin mới vụ nghi bạo hành trẻ mầm non ở Hưng Yên

Ngày 8/4, lãnh đạo UBND xã Phạm Ngũ Lão (Hưng Yên) cho biết, sự việc trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại Trường mầm non Hoa Hồng Nhung, cơ sở tư thục hoạt động nhiều năm trên địa bàn.

Ngay sau khi nắm thông tin, chính quyền xã đã cử cán bộ làm việc với gia đình cháu bé và đại diện cơ sở giáo dục. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy có sự việc như nội dung đoạn video phản ánh.

Hiện cơ quan công an địa phương đã vào cuộc điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan. Kết quả xác minh sẽ là căn cứ để xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Trước đó, ngày 7/4, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi nghi bạo hành trẻ tại một cơ sở mầm non trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão.

Trong video, người này tác động mạnh vào cơ thể trẻ, đánh vào chân và cởi áo của bé. Sự việc được cho là xảy ra khoảng 10h42 cùng ngày, tại một căn phòng của cơ sở.

Đoạn clip thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong môi trường mầm non.