Ông Nguyễn Quang Hưng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên

Theo quyết định, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 -2030 có 11 thành viên. Ông Bùi Tiến Duy được chỉ định làm Phó Chủ nhiệm Thường trực; các ông, bà Doãn Trung Phúc, Cao Sáng, Phạm Thị Hải Lý, Đặng Hồng Tâm và Nguyễn Thanh Phong giữ chức Phó Chủ nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (thứ 5 từ phải qua) trao quyết định cho ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng các thành viên được Ban Bí thư tin tưởng chỉ định, đồng thời đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới đặt ra nhiều mục tiêu cao hơn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực lớn. Ông đề nghị cơ quan Ủy ban Kiểm tra đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất nội bộ.

Thay mặt tập thể, ông Nguyễn Quang Hưng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẳng định sẽ cùng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.