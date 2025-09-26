Ông Nguyễn Khắc Văn làm Quyền Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng

Sáng 26/9, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng lãnh đạo các sở, ngành và một số xã, phường trên địa bàn thành phố.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cán bộ cho các xã, phường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại buổi lễ, ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, thay mặt Ban Thường vụ công bố các quyết định bổ nhiệm:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trong thời hạn 5 năm, đồng thời giao Quyền Tổng biên tập cho ông Văn đến khi có Tổng biên tập mới.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hồng Sương giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trong thời hạn 5 năm.

Bổ nhiệm ông Phạm Văn Trường giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trong thời hạn 5 năm.

Bổ nhiệm ông Trương Đức Nghĩa, nguyên Tổng biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trong thời hạn 5 năm.

Bổ nhiệm ông Lê Minh Tùng, nguyên Tổng biên tập Báo Bình Dương, giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trong thời hạn 5 năm.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cán bộ lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, giữ chức Giám đốc, Tổng biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM.

Chỉ định ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, nguyên Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định ông Phan Công Vinh, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Phú nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Chánh Văn phòng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thành Lợi giữ chức Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản tổng hợp thành phố (Ảnh: Xuân Đoàn).

Chỉ định ông Hồ Ngọc Việt, Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng Phát triển Khoa học Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định ông Phan Minh Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Hải nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, TPHCM đang nỗ lực toàn diện, với quyết tâm đẩy mạnh vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời thành phố đã chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu cấp xã thành công, nỗ lực thi đua yêu nước ở mọi lĩnh vực để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, TPHCM đang lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã.

Để thực hiện các nội dung trên, Ban thường vụ Thành ủy tăng cường chỉ đạo để luân chuyển, điều động, bộ nhiệm cán bộ từ thành phố về cơ sở để tăng thêm sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở.

“TPHCM không có việc gì là việc nhỏ, mọi đóng góp nhỏ đều có ý nghĩa riêng, nếu chúng ta tham gia tích cực thì sự đóng góp nhỏ đó sẽ hòa chung thành sức mạnh của các cơ quan, tổ chức đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển TPHCM như Bộ Chính trị mong muốn, đó là xứng tầm với các đô thị trong khu vực và trên thế giới”, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Xuân Đoàn)

Thay mặt nhóm cán bộ vừa nhận quyết định, ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản tổng hợp thành phố, bày tỏ niềm tự hào khi được Thành ủy tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Theo ông Nguyễn Thành Lợi, cùng với vinh dự là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, và nhân dân TPHCM. Ông xin hứa đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết cùng với tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM, góp phần xây dựng thành phố ngày càng hiện đại, nghĩa tình.

Ông Nguyễn Thành Lợi cũng gửi lời cảm ơn tập thể Báo Sài Gòn Giải phóng đã hỗ trợ, giúp đỡ ông trong suốt 30 năm công tác. Ông hy vọng thời gian tới, tập thể Nhà xuất bản tổng hợp thành phố sẽ tạo điều kiện để ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.