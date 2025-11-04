Tân Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ cảm xúc ngày trở về

Sáng 4/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Duy Ngọc.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết rất xúc động khi được Bộ Chính trị tin tưởng, phân công đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội.

"Tôi nhận thức sâu sắc rằng sự phân công này là niềm tin của Đảng, là sự giao nhiệm vụ của tổ chức và cũng là lời nhắc nhở về bổn phận phải đem hết tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm để phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển thủ đô", ông Ngọc nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc (Ảnh: CTV).

Ông Ngọc bày tỏ biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm - người luôn dành sự tin tưởng, quan tâm và chỉ bảo tận tình trong suốt quá trình công tác.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết luôn tâm niệm rằng, người cán bộ của Đảng phải đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lên trên hết, trước hết, ở bất cứ cương vị nào, ở bất cứ nơi đâu cũng phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ, dấn thân, gánh vác và hoàn thành trọn vẹn.

Theo ông Ngọc, Hà Nội là nơi ông đã gắn bó suốt những năm tháng đầu tiên của chặng đường công tác. "Từ một chiến sĩ công an thủ đô, được tôi luyện qua thực tiễn sinh động của cuộc sống, tôi đã được học những bài học đầu tiên về tinh thần cống hiến, phục vụ nhân dân, về sự tận tụy, liêm chính, trách nhiệm trong công việc", ông Ngọc chia sẻ.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh trải qua nhiều lĩnh vực và nhiều môi trường khác nhau nhưng trong sâu thẳm, Hà Nội vẫn luôn là điểm tựa tinh thần, nơi gửi gắm niềm tự hào và tình cảm sâu nặng.

"Hôm nay, được Đảng phân công trở về Hà Nội, tôi trở về với tâm nguyện được hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của thủ đô.

Với lòng biết ơn các thế hệ đã dạy, đã dìu dắt và đồng hành trong suốt chặng đường công tác; với lòng trân trọng những giá trị truyền thống quý báu mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Hà Nội đã vun đắp; và hơn hết, với niềm tin sắt son rằng, cùng nhau chúng ta sẽ làm nên một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, xứng đáng với vị thế, tầm vóc của thủ đô anh hùng, ngàn năm văn hiến", ông Ngọc nêu rõ.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc (Ảnh: CTV).

Theo ông Ngọc, đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội là một vinh dự lớn, nhưng cũng là trọng trách nặng nề.

"Tôi xin lĩnh hội đầy đủ và quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư tại lễ trao quyết định hôm nay, cùng với những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư trong 4 lần làm việc với Thành ủy Hà Nội, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XVIII với 2 câu hỏi chiến lược và 7 yêu cầu, nhiệm vụ mà Tổng Bí thư đã nêu tại đại hội", ông Ngọc nói.

Ông Ngọc hứa sẽ làm hết sức mình, tận tụy, công tâm, khách quan, không ngại khó, không né tránh, toàn tâm toàn ý cùng tập thể Thành ủy, chính quyền và nhân dân thủ đô thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, với tinh thần nhất quán như Tổng Bí thư đã chỉ đạo: "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, lấy lợi ích chung làm trọng, lấy con người làm trung tâm và thước đo của mọi sự phát triển, nói đi đôi với làm, hành động vì dân, vì nước, vì thủ đô.

Cùng với đó, ông Ngọc cho biết thành phố sẽ quan tâm hơn nữa đến đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân, chăm lo cho thế hệ trẻ, đồng thời giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa ngàn năm văn hiến, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để mọi người dân được sống trong môi trường an lành, văn minh, nghĩa tình.

"Không có thành công nào đến từ một cá nhân đơn lẻ, chỉ có đoàn kết, thống nhất, hành động, cống hiến mới tạo nên kỳ tích", tân Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, trí thức, văn nghệ sỹ, sinh viên, người lao động và kiều bào Hà Nội ở khắp nơi hãy cùng chung tay, góp sức, sáng tạo, hiến kế, hành động vì thủ đô.

Cùng với đó, mỗi phường, xã hãy khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, mỗi người dân Hà Nội hãy luôn giữ trong mình niềm tự hào, ý thức và trách nhiệm của người thủ đô văn hiến, văn minh, thanh lịch và nghĩa tình, theo lời tân Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cho biết chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm, có những vấn đề chiến lược lâu dài, có những vấn đề cấp bách trước mắt, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, với truyền thống vẻ vang và bản lĩnh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, chúng ta nhất định sẽ làm được và làm tốt hơn nữa.

"Xin được cùng toàn thể các đồng chí nắm chặt tay nhau, vững bước trên con đường xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, là trái tim của Tổ quốc, là niềm tin của cả nước và là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam", Bí thư Hà Nội bày tỏ.

Nhân dịp này, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lời cảm ơn bà Bùi Thị Minh Hoài với sự cống hiến hết mình cho thành quả của thủ đô và mong bà Hoài tiếp tục dành tình cảm, quan tâm và đóng góp cho Hà Nội trong thời gian tới.