Sáng 11/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định ông Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Chiến Thắng nhận quyết định và hoa chúc mừng (Ảnh: Phương Hiếu).

Ông Nguyễn Chiến Thắng (SN 1976, quê ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), có trình độ chuyên môn Đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Thắng từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà (cũ), Bí thư Thành ủy Đông Hà (cũ), Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị (cũ).

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị (mới).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Chiến Thắng hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng đoàn kết nội bộ, cùng Đảng bộ, nhân dân, chính quyền xây dựng tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhấn mạnh quyết định bổ sung ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, giúp Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, trong quá trình công tác, ông Nguyễn Chiến Thắng thể hiện tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, gần gũi nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Trước đó, ngày 4/9, Bộ Chính trị cũng công bố quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.