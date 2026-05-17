Ông lão 80 tuổi kêu cứu khi vườn chim trời bị săn bắn bất kể ngày đêm

Những ngày gần đây, tài khoản Facebook có tên H.K. đăng tải bài viết về một cụ ông 80 tuổi ở Vĩnh Long kêu cứu khi đàn chim cò tự nhiên được ông cưu mang, bảo vệ, đang bị bắn phá một cách nghiêm trọng.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ cùng những bình luận bày tỏ sự bức xúc, lên án hành vi tận diệt chim trời.

Vườn chim nói trên thuộc sở hữu của ông Lê Văn Chìa (còn gọi Hai Chìa, 80 tuổi, ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long). Ông Chìa đã cùng vợ chăm sóc, bảo vệ đàn chim trời suốt 20 năm qua.

Ông Hai Chìa bên con chim bị thương (Ảnh: CTV).

Chia sẻ với phóng viên, ông Chìa cho biết, khu vườn của ông rộng hơn 2ha với số lượng hàng nghìn con với khoảng 33 chủng loại như cò, còng cọc, vạc... trong đó có cả nghìn con cò ốc.

Theo lời ông lão, cả khu vườn rộng lớn chỉ có đôi vợ chồng già quản lý nên rất khó bảo tồn. Nạn săn bắt đã có từ lâu, trước kia kẻ xấu bắn các loài như còng cọc, vạc... Gần đây kẻ xấu ngang nhiên bắn phá cò ốc với số lượng lớn bất kể ngày đêm.

"Sáng sớm cò ốc sẽ bay đi kiếm ăn, tuy nhiên tập tính của nó là bay lượn vài vòng trên bầu trời rồi mới chịu bay đi. Nắm được đặc điểm này, bọn săn trộm chim canh lúc cò ốc bay lượn thì dùng ná bắn. Có con rớt xuống chúng bắt được cho vào bao đem đi. Có con rớt tại vườn nên tôi nhặt được, nếu còn sống sẽ cố cứu chữa, nếu chết đem chôn", ông Hai Chìa kể.

Một con chim bị bắn rớt xác tại vườn (Ảnh: Mạng xã hội).

Ông Chìa mong muốn, ngành chức năng có biện pháp bảo vệ vườn chim đồng thời xử lý mạnh tay những người gây hại động vật hoang dã. "Nếu không có biện pháp hữu hiệu, có thể vườn chim này sẽ bị xoá sổ", lão nông 80 tuổi xót xa.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Trà Côn xác nhận thông tin vườn chim của ông Hai Chìa bị bắn phá. Về giải pháp bảo vệ, lãnh đạo xã cho biết huyện Trà Ôn trước đây có đề nghị với tỉnh Vĩnh Long yêu cầu xem xét thu hồi đất để cơ quan chức năng xây hàng rào che chắn, quản lý, bảo vệ, nghiêm cấm săn bắt.

Chim cò đậu trên vườn cây của ông Hai Chìa (Ảnh: CTV).

Phía Công an xã Trà Côn cũng thông tin thêm, công an xã cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức tuần tra quanh khu vực vườn chim.

Qua tuần tra đã phát hiện và mời một số thanh niên nghi vấn có hành vi sử dụng ná bắn chim, cò xảy ra bên ngoài khu vực vườn của ông Hai Chìa. Công an xã đã làm việc với các trường hợp và cho làm cam kết, trường hợp nếu tái phạm hoặc cố tình, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Liên quan vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học) chủ trì, phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành tỉnh, UBND xã Trà Côn cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình trong nội dung phản ánh.

Trong đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu phải báo cáo rõ các thông tin về diện tích rừng, thành phần loại chim, số lượng và đặc tính di cư của các loài chim, khó khăn, vướng mắc; đồng thời rà soát nắm tình hình hỗ trợ vườn chim này trong thời gian qua và có ý kiến tham mưu đề xuất với UBND tỉnh hướng chỉ đạo trong thời gian tới.