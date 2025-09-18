Ông Hồ Thanh Thủy làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Ngày 18/9, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Hồ Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (bên trái) trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Hồ Thanh Thủy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (Ảnh: CTV).

Nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ông Hồ Thanh Thủy cho biết đây vừa là vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau.

Ông sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động, sớm nắm bắt thực hiện nhiệm vụ mới, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cả hệ thống chính trị của tỉnh giữ gìn, phát huy những giá trị tốt đẹp, truyền thống đoàn kết, thống nhất, sự nhiệt huyết mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Đồng thời, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, điều hành cùng với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Ông Hồ Thanh Thủy (50 tuổi, quê huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) có trình độ Thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp chính trị.

Ông Thủy từng làm Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu (cũ).

Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau thành tỉnh Cà Mau kể từ ngày 1/7, ông Thủy làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.