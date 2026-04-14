Ô tô Mercedes va chạm với xe máy, 2 người bị thương

Khoảng 20h ngày 14/4, tại đường nội khu của khu đô thị cao cấp tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô nhãn hiệu Mercedes BKS 30K-366.xx, với xe máy mang BKS 29D2-333.xx chưa rõ người điều khiển.

Chiếc ô tô Mercedes bị hư hỏng phần đầu sau vụ va chạm (Ảnh: Hoàng Phú Thọ).

Theo cảnh sát, vụ va chạm khiến 2 người bị thương nhẹ. Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy bảo vệ, làm rõ vụ việc, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn với tài xế ô tô.

Chiếc xe máy nằm đổ tại khu vực ngã tư đường nội khu (Ảnh: Hoàng Phú Thọ).

Tại hiện trường, phần đầu ô tô Mercedes bị hư hỏng, xe máy nằm giữa ngã tư; khu vực vòng xuyến bị ô tô đâm văng tung tóe đất ra đường.

Vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục làm rõ.