Ô tô lao nhanh khi một cảnh sát giao thông bám trên nắp capo

Chiều 20/10, một clip gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một chiến sĩ Cảnh sát giao thông thuộc Tổ số 4, địa bàn phường Trường Vinh (Nghệ An) phải bám chặt trên nắp capo của chiếc ô tô con và bị kéo lê hàng chục mét trên đường.

Theo hình ảnh từ clip dài hơn 10 giây, dù đang ở vị trí nguy hiểm trên nắp capo, chiến sĩ Cảnh sát giao thông vẫn cố gắng bám vào xe để tránh bị ngã xuống đường.

Hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát giao thông bám trên nắp capo (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường và các cán bộ trong tổ công tác, những người đã lập tức truy đuổi chiếc xe. Chiếc ô tô chỉ chịu dừng khi gặp đoạn đường đông người và bị chặn lại.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Tổ Cảnh sát giao thông số 4 đã xác nhận vụ việc và cho biết tài xế điều khiển chiếc xe đã bị đưa về trụ sở công an để làm rõ hành vi.

Các cán bộ có mặt tại hiện trường nhấn mạnh rằng cú tăng ga của tài xế không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng cho chiến sĩ làm nhiệm vụ mà còn đe dọa an toàn của nhiều người đang lưu thông trên tuyến đường.

Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.