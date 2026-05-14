Ô tô con "phơi bụng" giữa đường ở Hà Nội

Ngày 14/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, khoảng 8h50 cùng ngày, tại khu vực đường dẫn vào hầm chui Trung Hòa xảy ra vụ ô tô bị nổ lốp dẫn tới lật ngửa.

Chiếc ô tô con bị lật ngửa trên đường (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, vào thời gian trên, ô tô con mang BKS 36G-001.xx, do tài xế L.N.S. (SN 1985, quê Thanh Hóa) di chuyển từ Đại lộ Thăng Long đi Trần Duy Hưng, khi xe này tới khu vực đường dẫn vào hầm chui Trung Hòa bất ngờ lốp phía trước bị nổ khiến chiếc xe lật ngửa.

"Sau khi xảy ra sự việc, đơn vị cử cán bộ tới hiện trường phân luồng, làm rõ nguyên nhân sự việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn với tài xế không phát hiện vi phạm, vụ việc không làm ai bị thương", vị đại diện nói.