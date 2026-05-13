Loạt tài xế ô tô đón trả khách không đúng quy định bị xử CSGT xử phạt

Sáng 13/5, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên tuyến đường Giải Phóng, đoạn gần cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Theo cảnh sát, đây là tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, do vậy lưu lượng xe tăng cao trong giờ cao điểm. Trên trục đường này cũng tập trung nhiều trường đại học, nhu cầu di chuyển bằng xe buýt của sinh viên và người dân cũng rất lớn.

Đặc biệt, do đặc thù gần cổng các bệnh viện, nhiều tài xế ô tô di chuyển từ các tỉnh lẻ để đưa người nhà lên thăm, khám bệnh chưa nắm được quy định; nhiều tài xế taxi cũng tranh thủ đón khách nên đã dừng, đỗ sai quy định trên đường.

Lúc 9h30, tổ công tác phát hiện tài xế V.N.T. (SN 1988, quê Hưng Yên), điều khiển ô tô mang BKS 15K-027.xx có hành vi dừng đỗ xe sai quy định tại đường Giải Phóng (đoạn gần cổng Bệnh viện Bạch Mai), nên đã lập biên bản xử phạt.

Làm việc với tổ CSGT, tài xế T. cho biết anh vừa đưa người nhà lên bệnh viện để cấp cứu, do không biết đường nên đã liều bật đèn cảnh báo khẩn cấp và nằm ngủ trong xe.

"Thú thật là tôi không biết chỗ nào để đỗ xe cả, để ô tô trong bệnh viện thì bảo vệ đuổi. Tôi đưa người nhà từ quê lên để cấp cứu, do thức một đêm dài nên tôi đã dừng xe ở đây để tranh thủ chợp mắt, tôi mong các đồng chí bỏ qua cho lần này", nam tài xế nói nhưng vẫn bị CSGT lập biên bản xử phạt 700.000 đồng.

Trong sáng nay, cảnh sát cũng lập biên bản xử phạt với các tài xế taxi vi phạm với lỗi dừng đỗ sai quy định. Nhiều lái xe vi phạm trình bày do tranh thủ dừng xe để chờ đón khách nên đã trót vi phạm.

Đáng chú ý, trong ca làm việc sáng 13/5, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 còn lập biên bản, xử lý hàng loạt tài xế xe buýt vi phạm.

Là một người thường xuyên sử dụng xe buýt để di chuyển trong nội thành, chị Nguyễn Hường (28 tuổi, ở phường Bạch Mai) cho biết, vào các giờ cao điểm, tình trạng xe buýt đi lấn làn, đỗ không sát vỉa hè bến đón trả khách diễn ra thường xuyên, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Theo cảnh sát, các tài xế xe buýt thường có hành vi dừng đón, trả khách không đúng vị trí quy định. Theo quy định, vị trí dừng xe phải cách hè phố khoảng cách nhỏ hơn 0,25m. Tuy nhiên trong sáng nay tại điểm chờ xe buýt gần cổng bệnh viện Bạch Mai, hàng loạt lái xe buýt đã vi phạm và đều bị lực lượng chức năng xử lý.

Trong ảnh, một tài xế xe buýt có hành vi mở cửa để hành khách xuống điểm chờ, trong khi xe chưa di chuyển tới khu vực điểm chờ xe buýt.

Lúc 10h30, cảnh sát phát hiện tài xế N.M.C. (SN 1973), điều khiển xe buýt mang BKS 29B-057.xx có hành vi dừng xe đón, trả khách cách hè phố lớn hơn 0,25m.

Nói về lý do vi phạm, tài xế C. cho biết do áp lực về thời gian nên nam tài xế đã vội dừng xe khi chưa tới sát điểm chờ. Với vi phạm kể trên, tài xế C. sẽ bị xử phạt số tiền 700.000 đồng.

Khoảng 5 phút sau, CSGT phát hiện xe buýt mang BKS 29F-052.xx do tài xế V.V.T. điều khiển, có hành vi dừng đón, trả khách sai vị trí.

Khi bị CSGT kiểm tra, xử lý, tài xế T. lấy lý do là điểm chờ xe buýt có vật cản, cộng với áp lực công việc nên đã vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Trần Ngọc Trung, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT Hà Nội, trong thời gian qua đơn vị này liên tục rà soát, kiểm tra và xử lý các trường hợp tài xế xe buýt vi phạm. "Thông thường, các tài xế xe buýt hay vi phạm các lỗi phổ biến như đỗ cách xa lề đường 0,25m, dừng đón khách không đúng vị trí bến chờ... Ngoài việc xử phạt, chúng tôi sẽ gửi cả thông báo vi phạm của tài xế đến đơn vị chủ quản, để phía công ty xe buýt có hình thức tuyên truyền, xử lý các tài xế vi phạm", Thiếu tá Trung chia sẻ.