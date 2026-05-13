Cục CSGT phân tích tình huống vụ tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh

Như đã đưa tin, khoảng 14h ngày 12/5, ô tô tải chở đất mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An do tài xế N.T.C. (34 tuổi, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên đường ĐH36.

Khi di chuyển đến đoạn gần cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, ô tô tải va chạm với xe máy điện do ông N.H.T. (56 tuổi, trú tại thôn Phúc Trường) điều khiển, chở mẹ ruột 86 tuổi. Cú va chạm khiến 2 mẹ con ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy, người dân phơi thóc lúa xuống lòng đường khiến lòng đường bị thu hẹp (Ảnh: Cắt từ clip).

Camera an ninh ghi lại cho thấy đoạn đường nêu trên được người dân tận dụng phơi thóc lúa, chiếm hơn nửa làn của một chiều di chuyển.

Thông qua clip từ hiện trường vụ việc, ngày 13/5, Cục CSGT (Bộ Công an) đã đưa ra những cảnh báo.

Theo đó, Cục CSGT nhận định, việc điều khiển xe đi từ đường nhánh ra đường chính, từ ngõ ra đường… là một trong những nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Nhà chức trách cho hay, kỹ năng của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông (xuất hiện nhiều ở khu vực nông thôn) là rất kém, không hề có ý thức trong việc nhường đường, dừng xe quan sát khi đi từ ngõ, đường nhánh ra đường chính hoặc tập trung quan sát, giảm tốc độ khi tới nơi giao nhau.

Lực lượng CSGT nhắc nhở người dân không được phơi thóc lúa trên đường (Ảnh: Cục CSGT).

"Trong clip vụ tai nạn nêu trên, mặc dù tài xế xe tải đã nhấn còi cảnh báo liên tục, nhưng người điều khiển xe máy điện vẫn không quan sát hay dừng lại để nhường đường cho xe tải trên đường chính", vị đại diện Cục CSGT nói.

Cụ thể, tài xế xe tải đã quan sát thấy xe đạp điện đi từ ngõ ra đường chính, nên đã bấm còi cảnh báo. Khi ấy, lái xe tải nhìn thấy phía trước đường có thóc lúa đang phơi, làm hẹp phần đường xe chạy, nhưng không giảm được tốc độ để có thể dừng lại, để bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên việc này cơ quan cảnh sát điều tra còn phải xem xét, đánh giá tốc độ của lái xe tải, sự tập trung và thao tác lái xe, hệ thống phanh, lốp, tải trọng xe…

Cục CSGT cũng cho biết, việc phơi thóc lúa ra đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ (sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ trái quy định), làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.

"Nếu để xảy ra hậu quả thiệt hại về tính mạng sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông, tùy theo tính chất mức độ, người phơi thóc lúa sẽ bị xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cản trở giao thông đường bộ", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Cục CSGT cũng lấy ví dụ về trường hợp của bà Vũ Thị Mùi, 67 tuổi, quê Ninh Bình. Bà Mùi vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Cản trở giao thông đường bộ.

Trước đó, vào chiều 25/6/2025, bà Mùi thuê máy gặt lúa vụ mùa. Những vụ trước đây, vợ chồng bà Mùi thường chở thóc về sân nhà để phơi, nhưng lần này thấy con đường mới trải thảm, bà Mùi đã để lúa luôn trên đường, dự định phơi khô rồi mới đưa về nhà.

Sau đó, bà Mùi nhặt nhiều viên gạch đá, tảng bê tông ven đường rải theo mép bạt nhằm "đánh tín hiệu" cho các phương tiện qua lại.

Tới 8h ngày 26/6/2025, khi đang dọn rơm dưới đồng, bà Mùi nghe tiếng "rầm" ở chỗ phơi lúa, khi nhìn ra hiện trường, bà Mùi thấy chiếc xe máy tay ga đổ trượt dài trên đường, bên cạnh là chị H. (31 tuổi, người cùng xã) bị thương, nằm bất động. Một tuần sau, chị H. tử vong do vết thương quá nặng.