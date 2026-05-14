Ô tô con chở 6 người bẹp rúm trên cao tốc, cảnh sát cứu một người mắc kẹt

Sáng 14/5, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, khoảng 5h47 cùng ngày, tại km203+800 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng về trung tâm Hà Nội), thuộc địa phận xã Phú Xuyên, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô con và một xe tải.

Ô tô con đâm đuôi xe tải trên cao tốc, cảnh sát cứu một người mắc kẹt (Video: Văn Yên).

Vào thời gian trên, ô tô con mang BKS 90A-327.xx do một tài xế điều khiển, trên xe có 6 người, trong đó có một trẻ em. Khi xe đi tới km203+800 thì đâm vào đuôi một chiếc xe tải.

Sau cú đâm cực mạnh vào đuôi xe tải, chiếc ô tô con chở 6 người bị bẹp rúm phần đầu, một người mắc kẹt (Ảnh: Văn Yên).

Theo cảnh sát, cú va chạm cực mạnh khiến đầu ô tô con biến dạng, bẹp rúm. Các nạn nhân bị thương, trong đó có một nạn nhân là nam giới ngồi ở hàng ghế sau bị thương nặng và mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài.

Sau khi nắm được thông tin, Đội CC&CNCH khu vực số 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, sử dụng banh cắt thủy lực để cứu nạn người đàn ông bị mắc kẹt.

Cảnh sát sử dụng banh cắt thủy lực để giải cứu nạn nhân mắc kẹt (Ảnh: Văn Yên).

Đến khoảng 6h30 cùng ngày, nạn nhân đã được cảnh sát giải cứu cứu thành công, bàn giao cho lực lượng y tế.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội 3 Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị chức năng cử cán bộ tới hiện trường phân luồng, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.