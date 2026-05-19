Ô tô con biến dạng sau va chạm trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long

Khoảng 11h30 ngày 19/5, tại Km164+700 cao tốc Móng Cái - Hạ Long, đoạn qua phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh, ô tô con biển số 14A-834xx do anh N.T.A. (27 tuổi, trú tại Quảng Ninh) điều khiển, chở theo anh D.T.K. (21 tuổi), lưu thông theo hướng Hạ Long đi Móng Cái.

Khi đến khu vực trên, xe bất ngờ va chạm với ô tô tải biển số 15K-452xx do anh P.V.N. (33 tuổi, trú tại Hải Phòng) điều khiển. Thời điểm này xe tải đang dừng trong làn khẩn cấp do bị nổ lốp.

Cú va chạm khiến ô tô con bị biến dạng phần đầu. Anh D.T.K. bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 thuộc Cục CSGT đã cử cán bộ đến hiện trường để phân luồng giao thông và giải quyết vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.