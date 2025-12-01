Ô tô chở phế liệu bốc cháy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Khoảng 4h20 ngày 1/12, tại km42+300 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa bàn xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ cháy ô tô chở phế liệu.

Cảnh sát khống chế vụ cháy (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Vào thời gian trên, xe đầu kéo BKS 88A-849.xx kéo theo sơ mi rơ-moóc do anh N.V.D. (SN 1989, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Phú Thọ) điểu khiển, trên xe chở phế liệu, di chuyển theo hướng Hà Nội - Lào Cai. Khi xe di chuyển tới km42+300 cao tốc Nội Bài - Lào Cai phần thùng xe chở phế liệu bất ngờ bốc cháy.

Vụ việc khiến giao thông bị ùn ứ nhẹ (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với Đội 1 Cục CSGT (Bộ Công an) dập lửa, phân luồng giao thông.

Số hàng phế liệu trên ô tô (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Tới khoảng 6h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc không gây thương vong về người, tuy nhiên, phần thùng xe, lốp và phế liệu phía sau ô tô đã bị lửa thiêu rụi, hư hỏng.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.