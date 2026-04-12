Ô tô bốc cháy khi tông vào vào cột mốc, 2 người thoát chết

Sáng 12/4, lãnh đạo UBND xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 23h 11/4, trên địa bàn xã này xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một ô tô bốc cháy, hư hỏng nặng.

Chiếc ô tô bốc cháy trơ khung sau vụ va chạm (Ảnh: Hiền Vũ).

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian nói trên, một chiếc ô tô chở theo 2 người lưu thông trên tuyến đường Bình Lạc, xã Giao Thủy bất ngờ va vào cột mốc ven đường, sau đó bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã hỗ trợ đưa 2 người trên xe thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Giao Thủy đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.