Ô tô bốc cháy dữ dội khi đang đỗ bên đường

Sáng 9/4, một ô tô bốc cháy khi đang dừng đỗ trên đường gom An Định, đoạn trước khách sạn Trường Thành, phường Hải Dương, TP Hải Phòng.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Đ.X.).

Chỉ sau ít phút, ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm phần đầu và khoang xe. Khói đen bốc cao, lan rộng khu vực xung quanh.

Phát hiện vụ việc, chủ xe nhanh chóng báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Lực lượng chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp để khống chế đám cháy.

Đám cháy được dập tắt sau đó, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiếc xe bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.