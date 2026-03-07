Ô tô bốc cháy trên xe cứu hộ ở TPHCM

Tối 7/3, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Long Trường điều tra vụ cháy ô tô trên đường Võ Chí Công.

Theo thông tin ban đầu, gần 20h cùng ngày, nam tài xế lái xe cứu hộ chở theo chiếc ô tô lưu thông trên đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Phú Hữu đi Khu Công nghệ cao TPHCM.

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Trần Hải).

Khi đến trước khu dân cư Khang Điền, phường Long Trường, chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy.

Tài xế nhanh chóng dừng xe, tháo dây chằng, hạ bàn nâng và đưa chiếc ô tô tải xuống mặt đường. Ngọn lửa bùng lớn, bao trùm cả chiếc ô tô tải.

Nhận tin báo, cảnh sát PCCC (Công an TPHCM) huy động xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 10 phút sau, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Chiếc ô tô bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.