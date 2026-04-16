Nước giếng khoan đổi màu tím, bốc mùi hôi thối

Nhiều ngày qua, người dân thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa hoang mang trước hiện tượng nước giếng khoan của một số hộ dân trong thôn bất ngờ đổi màu, bốc mùi nồng nặc.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại gia đình bà Dương Thị Dung (SN 1975, thôn Quảng Trung) có một giếng khoan được đào từ lâu, với độ sâu gần 30m. Tuy nhiên, gần 20 ngày qua, gia đình bà không dám sử dụng vì nước giếng đổi màu, bốc mùi hôi thối.

Nước giếng khoan, nước suối đổi màu tím (Video: Thanh Tùng).

“Cuộc sống của cả gia đình bị đảo lộn khi nước giếng khoan không thể sử dụng được nữa. Nước sau khi bơm lên có màu tím sẫm rồi nhạt dần thành màu đỏ, mùi rất hôi. Gần 20 ngày nay, cả nhà tôi phải đi tắm nhờ, mua nước đóng bình để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày”, bà Dung nói.

Bà cho biết rất lo lắng về tình hình sức khỏe của gia đình và rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra.

Không chỉ nước giếng khoan, con suối Dòng Sông chảy qua thôn Quảng Trung cũng trong tình trạng tương tự, nước đổi màu tím và bốc mùi hôi thối.

Nước giếng khoan tại gia đình bà Dung đổi màu, bốc mùi hôi thối (Ảnh: Thanh Tùng).

Qua quan sát, cạnh con suối này có một nhà máy giặt là và một trang trại lợn quy mô lớn. Đáng chú ý, tại khu vực phía sau nhà máy giặt là có một bể chứa nước thải đang xả ra bờ suối, bọt nổi trắng xóa. Người dân nghi vấn hiện tượng nước đổi màu là do hoạt động xả thải của nhà máy và trang trại lợn.

Trước thực trạng trên, người dân đã báo cáo lên UBND xã Thạch Quảng để xác định nguyên nhân cụ thể.

Nước suối ở thôn Quảng Trung cũng đổi màu, bốc mùi hôi (Ảnh: Thanh Tùng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tống Văn Vang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, cho biết ngày 15/4, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp cùng công an xã xuống kiểm tra, đồng thời lấy mẫu nước để phân tích.

Theo ông Vang, toàn thôn Quảng Trung có 26 hộ dân bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không sử dụng nguồn nước ô nhiễm, chờ kết luận và phương án xử lý từ cơ quan chức năng.

Người dân nghi vấn hoạt động xả thải của nhà máy giặt là đã gây ô nhiễm nguồn nước (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước mắt, doanh nghiệp có nhà máy giặt là đã hỗ trợ mỗi hộ dân bị ảnh hưởng 20 bình nước. Đại diện công ty cũng đang triển khai kéo đường ống cấp nước đến các hộ dân để đảm bảo sinh hoạt cho đến khi nguồn nước ổn định trở lại.