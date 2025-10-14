Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công khai danh sách 3 cá nhân được đề nghị khen thưởng để lấy ý kiến rộng rãi.

Ông Nguyễn Văn Trị, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai) được đề xuất trao Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ông Trần Văn Đoài, nguyên Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số, được đề xuất trao Huân chương Lao động hạng Ba.

PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, được đề xuất trao Giải thưởng Kovalevskaia.

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Ngà (Ảnh: Bộ NN-MT).

Bà Ngà sinh năm 1972, là nghiên cứu viên cao cấp có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học lĩnh vực khoa học trái đất, đặc biệt có những nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo như: nghiên cứu về bức xạ mặt trời từ ảnh mây Himawari-8 để phục vụ tính sản lượng điện áp mái; các nghiên cứu về mưa lớn, đặc biệt là mưa do bão gây ra lũ lụt, các nghiên cứu liên quan đến biến đổi khí hậu nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao hiểu biết và năng lực dự báo những hiện tượng thời tiết cực đoan, phục vụ phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Theo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bà Ngà là trưởng ban quản lý nhiều các dự án trọng điểm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây, như: Dự án xây dựng, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam; Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão và nước dâng do bão; Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực trung du và miền núi; Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ giám sát và cảnh báo thiên tai phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Nữ viện trưởng còn là tác giả một sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đó là sáng kiến về ước tính bức xạ mặt trời từ dữ liệu vệ tinh Himawari cho toàn bộ Việt Nam.

Hiện nay dữ liệu này đã và đang được cung cấp cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) để phục vụ tính sản lượng điện mặt trời cho từng tỉnh trên toàn lãnh thổ, phục vụ phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam và thực hiện nội dung của quy hoạch điện VIII của Chính phủ.

Viện trưởng Phạm Thị Thanh Ngà đã công bố 63 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín ISI/Scopus, tạp chí quốc tế và trong nước. Nhiều công bố quốc tế có ảnh hưởng lớn trong khoa học về lĩnh vực khoa học trái đất.

Giải thưởng Kovalevskaia mang tên nhà nữ toán học người Nga lỗi lạc Sophia Kovalevskaia (1850-1891) nhằm tôn vinh những tập thể, nhà khoa học nữ xuất sắc, có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Năm 2024, PGS Nguyễn Minh Tân (Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên, giảng viên Khoa Kỹ thuật hóa học, Trường Hóa và Khoa học Sự sống - Đại học Bách khoa Hà Nội) và PGS Đặng Thị Mỹ Dung (Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Nano - Đại học Quốc gia TPHCM) được trao giải thưởng này.

Trong 40 năm qua, giải thưởng đã được trao cho 22 tập thể và 57 cá nhân nhà khoa học nữ xuất sắc trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên của Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là cơ quan thường trực, tham mưu cho Ủy ban Giải thưởng.