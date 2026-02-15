Nữ Ủy viên Bộ Chính trị chia sẻ về “dấu mốc đặc biệt” của hệ thống Mặt trận

Đây là một trong những dấu ấn lịch sử trong công tác Mặt trận được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, chia sẻ với báo chí trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026.

"Cuộc cách mạng" về tổ chức bộ máy của hệ thống Mặt trận

Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt, một "cuộc cách mạng" về tổ chức bộ máy của hệ thống Mặt trận.

“Việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn các tổ chức chính trị - xã hội về mái nhà chung Mặt trận không đơn thuần là một giải pháp cơ học nhằm giảm bớt đầu mối hành chính hay tinh giản biên chế, mà đây là quyết tâm chính trị cao nhất, là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, về một hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp thiết để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới”, bà Hoài nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quyết định số 304 ngày 10/6/2025 đã đánh dấu một chặng đường mới, chặng đường vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

“Trên nền tảng truyền thống đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, MTTQ Việt Nam sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, củng cố đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, theo lời bà Hoài.

Ông Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hồi tháng 11/2025 (Ảnh: Quang Vinh).

Với quyết tâm chính trị cao, từ ngày 1/7/2025, sau sắp xếp, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 29 ban, đơn vị trực thuộc, gồm: 9 ban, đơn vị tham mưu, giúp việc chung; 3 đơn vị sự nghiệp; 7 ban tham mưu, giúp việc của các tổ chức chính trị - xã hội; 10 đơn vị sự nghiệp của các tổ chức chính trị - xã hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định sự tinh gọn này giúp "mái nhà chung" Mặt trận trở nên vững chãi hơn, tạo ra một sức mạnh cộng hưởng thực chất, nơi mà tiếng nói của mọi tầng lớp nhân dân đều được lắng nghe và tổng hợp một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

“Sức mạnh của Mặt trận không chỉ đến từ số lượng tổ chức thành viên, mà từ sự cộng hưởng về mục tiêu, trách nhiệm và hành động để hướng tới lợi ích chung của Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước”, bà Hoài chia sẻ.

MTTQ tham gia sâu rộng vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Bà nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu cho một nhiệm kỳ phát triển mới của đất nước sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, cũng là năm cả hệ thống chính trị đang tiếp tục chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhất trí thông qua danh sách 217 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc các cơ quan Trung ương (Ảnh: Hoài Nam).

Trước yêu cầu đó, MTTQ Việt Nam cần phát huy cao độ vai trò trung tâm, nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

MTTQ Việt Nam cũng cần nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động, chính sách để MTTQ và các tổ chức, đoàn thể được tham gia sâu rộng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chụp ảnh lưu niệm cùng kiều bào tại cuộc gặp mặt, vinh danh tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Đặc biệt, bà Hoài khẳng định sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, tâm huyết và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của tổ chức bộ máy tinh gọn đã được sắp xếp.

“Mỗi cán bộ Mặt trận phải thấm nhuần tư tưởng “dân là gốc”, lấy sự hài lòng và ấm no của nhân dân làm thước đo kết quả công tác. Với tinh thần đại đoàn kết, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, đóng góp quan trọng vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân”, bà Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ.