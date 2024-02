Giật dây chuyền vàng giữa chợ, kẻ cướp bị người dân bắt tại chỗ

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lẹ (37 tuổi, trú tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Thị Lẹ tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Trước đó, sáng 6/2, ông N.M.T. (55 tuổi, ngụ ở địa phương) đang đứng chờ người thân ở khu vực chợ Tam Bình bất ngờ bị Lẹ xông đến giật sợi dây chuyền trên cổ.

Ông T. kịp thời phản ứng và giằng co với Lẹ để giành lại tài sản, đồng thời tri hô mọi người. Lẹ bỏ chạy nhưng bị người dân bắt được và giao cho công an.

Sợi dây chuyền bị cướp giật là vàng 23K có trọng lượng 29,98 chỉ và mặt dây chuyền là vàng 17K, trọng lượng 1,47 chỉ, tính theo giá mua bán vào ngày 6/2, tổng giá trị khoảng 194 triệu đồng.