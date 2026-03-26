Nông dân cấy lúa tạo hình "song mã" trên cánh đồng lúa xanh mướt ở Tam Cốc

Cánh đồng lúa tạo hình "song mã báo công" tuyệt đẹp ở Tam Cốc (Video: Thái Bá).

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân tổ dân phố Văn Lâm, phường Nam Hoa Lư (Ninh Bình) ra thửa ruộng nghệ thuật trên cánh đồng lúa Tam Cốc dặm lại những cây lúa bị chết. Các công việc như làm cỏ, bón phân, trừ sâu bệnh cũng được chú trọng để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Trên cánh đồng lúa Tam Cốc trải dài dọc theo hai bên bờ sông Ngô Đồng vào tận sát chân núi (khoảng 18ha), một màu lúa non xanh mơn mởn đang thời kỳ đẻ nhánh. Từ trên núi cao nhìn xuống thửa ruộng rộng 10.000m2 nằm sát chân núi hang Ba, hình hai con ngựa đứng quay đầu vào nhau và dòng chữ Bính Ngọ 2026 hiện rõ nét.

Bức tranh tạo hình nghệ thuật "Song mã báo công" bằng lúa, khổng lồ trên cánh đồng lúa Tam Cốc (Ảnh: Thái Bá).

Bà Đinh Thị Nga, người dân địa phương hồ hởi khoe: "Đây chính là bức tranh nghệ thuật đặc biệt trên cánh đồng lúa Tam Cốc được coi đẹp nhất Việt Nam. Bức tranh khổng lồ được cấy bằng cây lúa là niềm tự hào của quê tôi, không nơi nào có được".

Người phụ nữ thôn quê chia sẻ tiếp, thửa ruộng nghệ thuật này, năm nào bà con nông dân cũng cấy lúa tạo hình nghệ thuật. Đây là sản phẩm du lịch độc đáo nhằm thu hút du khách đến tham quan cánh đồng lúa nổi tiếng Tam Cốc. Khi lúa chín vàng, cũng là thời điểm tổ chức sự kiện tuần du lịch Ninh Bình 2026 - ngày hội lớn nhất trong năm tại đây.

Ông Hoàng Thanh Phong, đại diện Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động chia sẻ, từ trước Tết Nguyên đán, Ban quản lý khu du lịch đã phối hợp với chính quyền địa phương, HTX Nông nghiệp tổ dân phố Văn Lâm triển khai kế hoạch gieo cấy, hướng dẫn nông dân xuống đồng đúng khung thời vụ.

Hình song mã được cấy bằng giống lúa Thái Xuyên, các đường nét được tạo hình kỳ công (Ảnh: Thái Bá).

Giống lúa Thái Xuyên được lựa chọn cấy để tạo hình nghệ thuật "Song mã báo công". "Giống lúa này được chọn lựa vì có đặc tính cứng cây, chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với thổ nhưỡng. Bà con nông dân được chúng tôi hỗ trợ toàn bộ giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật cấy sao cho đường nét được đẹp nhất", ông Phong nói.

Giải thích về chủ đề “Song mã chầu báo công”, họa sĩ Phúc Khôi - người trực tiếp tham gia thiết kế tác phẩm - cho biết, lựa chọn hình tượng ngựa để cấy lúa tạo hình nghệ thuật gắn với ý nghĩa năm âm lịch Bính Ngọ 2026.

"Chủ đề của tác phẩm được khắc họa qua bốn câu thơ: Mừng thắng lợi năm Tý/ Song mã chầu báo công/ Đón năm Ngọ ngựa hí/Chúc mã đáo thành công", họa sĩ Phúc Khôi diễn giải.

Để cho hình ảnh các chi tiết được rõ nét, lúa được cấy cách nhau gần một tháng (Ảnh: Thái Bá).

Cũng theo ông Khôi, khác với hình ảnh ngựa chiến mạnh mẽ, hình tượng ngựa trong bức tranh lúa được lấy từ chất liệu dân gian thể hiện nét trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi, mềm mại của chú ngựa khi báo công.

"Ngựa từ lâu đã là biểu tượng của sự bền bỉ, trung thành và khát vọng vươn lên. Khi được đặt trong bối cảnh “chầu báo công”, hình tượng này càng trở nên sâu sắc, thể hiện tinh thần hướng thiện, đề cao giá trị của sự nỗ lực và thành công chính đáng", họa sĩ chia sẻ tiếp.

Ông Hoàng Thanh Phong cho biết thêm, khó khăn lớn nhất khi hướng dẫn người dân cấy lúa là khắc họa phần đầu ngựa, làm sao để hai chú ngựa vừa giữ được thần thái trang nghiêm của "báo công", vừa có sự mềm mại, hài hòa với cảnh quan đồng lúa.

Du khách ngồi thuyền xuôi theo dòng sông Ngô Đồng chiêm ngắm đồng lúa tuyệt đẹp "có một không hai" ở Việt Nam (Ảnh: Thái Bá).

"Tỷ lệ hình khối, sự chuyển màu giữa các giống lúa (cấy xen kẽ để nội bật đường nét), đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Chỉ cần sai lệch nhỏ trong quá trình cấy hoặc chăm sóc sẽ bị ảnh hưởng đến tổng thể bức tranh. Ban quản lý đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị thiết kế và người nông dân, đây là yếu tố quyết định để hiện thực hóa ý tưởng nghệ thuật này", ông Phong nói.

Chị Đinh Thị Thùy Dung, phường Hoa Lư (Ninh Bình) chia sẻ, cánh đồng lúa Tam Cốc vốn dĩ đã rất đẹp và thơ mộng. Những năm gần đây, bà con nông dân cấy lúa tạo hình nghệ thuật mỗi năm một chủ đề khá thú vị. "Năm nào đến mùa lúa chín vàng tôi cũng đến đây trèo lên núi cao để ngắm toàn cảnh bức tranh khổng lồ ở cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam này", chị Dung tâm sự.