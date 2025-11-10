Nồm ẩm ở miền Bắc bất thường, người dân cần làm gì?

Dù mới là những ngày đầu Đông (lập Đông năm nay là ngày 7/11), nhưng miền Bắc đã nồm ẩm, độ ẩm không khí cao gây đọng nước và ẩm ướt trên sàn nhà, tường, đồ đạc...

TS. Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khí tượng khí hậu (Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu), cho biết hiện tượng nồm ẩm xuất hiện sớm trong năm nay tuy không phải là hoàn toàn hiếm gặp trong quá khứ, nhưng được xem là bất thường so với trung bình nhiều năm và đặc biệt với những năm gần đây.

TS. Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khí tượng khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (Ảnh: CTV).

Theo ông Kiên, thông thường nồm ẩm ở miền Bắc xuất hiện vào cuối tháng 2 đến tháng 3, khi khối không khí lạnh yếu dần và lệch Đông di chuyển trên biển biến tính trở nên ẩm hơn từ biển thổi vào. Tuy nhiên, năm nay trạng thái nồm đến sớm hơn và đặc biệt đã xuất hiện hai đợt rõ rệt do sự kết hợp của nhiều yếu tố khí tượng.

Đợt thứ nhất xảy ra khi không khí lạnh tăng cường trong điều kiện độ ẩm nền ở Bắc Bộ rất cao, cùng lúc rìa phía tây của áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và mở rộng về phía tây.

Ông Kiên nhận định sự kết hợp này làm xuất hiện gió Đông và Đông Nam mang hơi ẩm từ Vịnh Bắc Bộ vào đất liền, gây mưa phùn và hiện tượng nồm ẩm diện rộng.

Đợt thứ hai xuất hiện khi nền nhiệt Bắc Bộ đã giảm, nhưng lại chịu tác động gián tiếp của bão Fung - Wong (bão Phượng Hoàng - cơn bão số 14).

Theo vị chuyên gia, cơn bão này đạt cấp siêu bão (cấp 16-17) đổ bộ vào phía Bắc Philippines với hoàn lưu rất rộng, góc phần tư phía Bắc của hoàn lưu bão đã giúp tăng cường gió Đông và Đông Nam thổi vào Vịnh Bắc Bộ, mang hơi ẩm vào đất liền. Khi gặp nền nhiệt lạnh, hơi ẩm bị ngưng tụ mạnh, tạo ra tình trạng nồm ẩm kéo dài tại các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ.

Ngoài ra, ông Kiên cho biết biến đổi khí hậu toàn cầu cũng được xem là yếu tố nền làm cho chu kỳ và cường độ các khối không khí lạnh - ấm trở nên thất thường hơn, khiến thời điểm xuất hiện nồm ẩm có thể dao động sớm hoặc muộn hơn so với quy luật nhiều năm.

Theo dự báo, tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc sẽ còn kéo dài thêm khoảng 1-2 ngày tới, sau đó sẽ chấm dứt khi có đợt không khí lạnh tăng cường và hoàn lưu bão Phượng Hoàng di chuyển lên cao, không còn gây gió Đông - Đông Nam mang hơi ẩm từ Vịnh Bắc Bộ vào đất liền.

Để ứng phó và giảm thiểu tác hại của nồm ẩm, vị chuyên gia lưu ý người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp sau:

Giữ nhà cửa thông thoáng hợp lý, mở cửa sổ, cửa chính vào thời điểm trưa, chiều khi không khí khô hơn và đóng kín vào sáng sớm hoặc đêm khi độ ẩm tăng cao.

Sử dụng thiết bị hút ẩm, điều hòa chế độ dry hoặc than hoạt tính để cân bằng độ ẩm trong phòng, đặc biệt tại nhà ở tầng thấp hoặc khu vực gần sông hồ.

Hạn chế phơi quần áo trong nhà, nên dùng máy sấy hoặc quạt sưởi, tránh để hơi ẩm tích tụ gây mốc.

Bảo quản thiết bị điện tử, giấy tờ, thực phẩm, quần áo da, gỗ trong túi hoặc tủ kín kèm gói hút ẩm, tránh nấm mốc và hư hỏng.

Vệ sinh nền nhà, tường, đồ gỗ thường xuyên, có thể dùng khăn khô hoặc nước ấm pha muối loãng để lau nhằm giảm ẩm bề mặt.

Đi lại cẩn thận trên nền trơn, đặc biệt đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ để phòng té ngã.

Với những người có bệnh lý hô hấp, xương khớp hoặc dị ứng, nên giữ ấm cơ thể, tránh nằm hoặc ngồi lâu ở nơi ẩm thấp và đảm bảo không gian sinh hoạt khô ráo.

Ông Kiên cũng lưu ý việc theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết và chủ động chuẩn bị phương án phòng ẩm mốc sẽ giúp người dân thích ứng tốt hơn với những biến động thời tiết ngày càng thất thường trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay.