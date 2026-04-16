Nổ bình khí tại cơ sở phế liệu, một người bị thương nặng

Khoảng 16h30 ngày 15/4, tại cơ sở thu mua sắt vụn ở tổ 9, khu Hà Tu 6, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra vụ nổ bình khí khiến một người bị thương nặng.

Theo Công an phường Hà Tu, nạn nhân là anh Bình (trú tại Ân Thi, Hưng Yên), làm thuê tại cơ sở của bà Phạm Thị Định (SN 1971).

Bình khí (nghi là bình khí cười N2O) phát nổ (Ảnh: TTXVN).

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Bình dùng máy cưa cầm tay để cưa một bình khí, nghi là bình khí cười N2O. Trong quá trình cưa, bình khí bất ngờ phát nổ, gây thương tích nghiêm trọng.

Lực lượng công an phường Hà Tu đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Công an phường đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, gồm Phòng PC09 và Phòng PC01, khám nghiệm hiện trường, thu thập mẫu vật và điều tra nguyên nhân.

Cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với nhân chứng và bệnh viện để xác định tình trạng thương tích của nạn nhân. Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.