Phát hiện đò sắt chở hơn 1.300 bình khí cười

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 người về tội vận chuyển hàng cấm, gồm Phạm Đinh Đạt (1999), Lạc Văn Lý (1984), Vũ Văn Đức (1994) và Lạc Tiến Lưu (1981), cùng trú thôn Hội Phố, xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh.

Phạm Đinh Đạt cùng vật chứng thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 20/1, tại lạch Cái Khánh, vùng biển xã Đông Ngũ, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả phát hiện, bắt giữ Phạm Đinh Đạt khi đang vận chuyển khí N2O (khí cười).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một đò sắt không biển kiểm soát chở theo 1.364 bình khí N2O.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã củng cố tài liệu, truy bắt các đối tượng liên quan, thể hiện quyết tâm đấu tranh với tội phạm và cảnh báo hành vi mua bán, vận chuyển khí N2O trái phép.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra.