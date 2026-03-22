Danh sách 83 Ủy viên Trung ương vừa trúng cử đại biểu Quốc hội

Theo danh sách ứng viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố, 83 Ủy viên Trung ương đều trúng cử, trong đó có bao gồm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong số Ủy viên Trung ương được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa mới có 15 người thuộc khối Quốc hội, hiện giữ các vị trí lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội; 19 Ủy viên Trung ương khác trúng cử thuộc khối Chính phủ.

Thống kê cũng cho thấy có 7 tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang là Ủy viên Trung ương trúng cử vào Quốc hội khóa mới.

20 Bí thư tỉnh ủy cũng trúng cử đại biểu Quốc hội lần này, trong đó có người đứng đầu đảng bộ của 5 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng.

Chân dung một số Ủy viên Trung ương vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (Ảnh đồ họa: Tuấn Huy).

Những Ủy viên Trung ương trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm:

1- Tổng Bí thư Tô Lâm (Nơi ứng cử: Hà Nội)

2- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Nơi ứng cử: TPHCM)

3- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Nơi ứng cử: Đà Nẵng)

4- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (Nơi ứng cử: Hải Phòng)

5- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh (Nơi ứng cử: Lạng Sơn)

6- Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí (Nơi ứng cử: Đồng Nai)

7- Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết (Nơi ứng cử: Tuyên Quang)

8- Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị (Nơi ứng cử: Đắk Lắk)

9- Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc (Nơi ứng cử: Hà Tĩnh)

10- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến (Nơi ứng cử: Bắc Ninh)

11- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (Nơi ứng cử: Phú Thọ)

12- Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc (Nơi ứng cử: Hà Nội)

13- Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (Nơi ứng cử: TPHCM)

14- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang (Nơi ứng cử: Thái Nguyên)

15- Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang (Nơi ứng cử: Hưng Yên)

16- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (Nơi ứng cử: Huế)

17- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (Nơi ứng cử: Cần Thơ)

18- Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (Nơi ứng cử: Tây Ninh)

19- Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn (Nơi ứng cử: Nghệ An)

20- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (Nơi ứng cử: An Giang)

21- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (Nơi ứng cử: Lào Cai)

22- Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng (Nơi ứng cử: Lâm Đồng)

23- Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh (Nơi ứng cử: Thanh Hóa)

24- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Nơi ứng cử: TPHCM)

25- Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu (Nơi ứng cử: Hải Phòng)

26- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh (Nơi ứng cử: Thái Nguyên)

27- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường (Nơi ứng cử: Quảng Ninh)

28- Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương (Nơi ứng cử: Đồng Tháp)

29- Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng (Nơi ứng cử: Điện Biên)

30- Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương (Nơi ứng cử: Phú Thọ)

31- Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (Nơi ứng cử: Gia Lai)

32- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (Nơi ứng cử: Khánh Hòa)

33- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (Nơi ứng cử: An Giang)

34- Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn (Nơi ứng cử: Huế)

35- Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông (Nơi ứng cử: Phú Thọ)

36- Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà (Nơi ứng cử: Đồng Nai)

37- Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải (Nơi ứng cử: TPHCM)

38- Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải (Nơi ứng cử: An Giang)

39- Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (Nơi ứng cử: Cà Mau)

40- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải (Nơi ứng cử: Thái Nguyên)

41- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu (Nơi ứng cử: Cà Mau)

42- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng (Nơi ứng cử: Sơn La)

43- Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng (Nơi ứng cử: Lào Cai)

44- Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng (Nơi ứng cử: TPHCM)

45- Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng (Nơi ứng cử: Hải Phòng)

46- Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (Nơi ứng cử: Gia Lai)

47- Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm (Nơi ứng cử: Lâm Đồng)

48- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Nơi ứng cử: Bắc Ninh)

49- Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu (Nơi ứng cử: Vĩnh Long)

50- Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm (Nơi ứng cử: Hà Tĩnh)

51- Giám đốc Đại học quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai (Nơi ứng cử: TPHCM)

52- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (Nơi ứng cử: Vĩnh Long)

53- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn (Nơi ứng cử: Cần Thơ)

54- Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (Nơi ứng cử: TPHCM)

55- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (Nơi ứng cử: Cao Bằng)

56- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh (Nơi ứng cử: TPHCM)

57- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga (Nơi ứng cử: Lai Châu)

58- Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga (Nơi ứng cử: Ninh Bình)

59- Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (Nơi ứng cử: Hưng Yên)

60- Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm (Nơi ứng cử: Sơn La)

61- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (Nơi ứng cử: Đà Nẵng)

62- Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân (Nơi ứng cử: Quảng Ngãi)

63- Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (Nơi ứng cử: Hà Nội)

64- Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn (Nơi ứng cử: Hà Nội)

65- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Đức Thái (Nơi ứng cử: Thanh Hóa)

66- Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành (Nơi ứng cử: Khánh Hòa)

67- Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh (Nơi ứng cử: Hà Nội)

68- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (Nơi ứng cử: Ninh Bình)

69- Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Trung tướng Tào Đức Thắng (Nơi ứng cử: TPHCM)

70- Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (Nơi ứng cử: Điện Biên)

71- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận (Nơi ứng cử: Nghệ An)

72- Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến (Nơi ứng cử: Quảng Trị)

73- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới (Nơi ứng cử: Tây Ninh)

74- Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết (Nơi ứng cử: Đắk Lắk)

75- Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung (Nơi ứng cử: Huế)

76- Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn (Nơi ứng cử: Quảng Ninh)

77- Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn (Nơi ứng cử: Đà Nẵng)

78- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (Nơi ứng cử: Cần Thơ)

79- Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng (Nơi ứng cử: Cần Thơ)

80- Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến (Nơi ứng cử: Hà Nội)

81- Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn (Nơi ứng cử: Đồng Nai)

82- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh (Nơi ứng cử: Tuyên Quang)

83- Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý (Nơi ứng cử: Đồng Tháp)